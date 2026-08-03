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SIR Verification Scam: SIR के नाम पर साइबर ठगी, बुजुर्ग के साथ हुआ 3,49,000 का स्कैम; जानें पूरा मामला

SIR Verification Scam: बेंगलुरु में साइबर ठग ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर 82 वर्षीय बुजुर्ग से फर्जी SIR वेरिफिकेशन ऐप डाउनलोड कराया और 3.49 लाख रुपये की ठगी कर ली.

By: Preeti Rajput | Published: August 3, 2026 11:34:40 AM IST

SIR Verification Scam: SIR के नाम पर साइबर ठगी, बुजुर्ग के साथ हुआ 3,49,000 का स्कैम; जानें पूरा मामला


SIR Verification Scam:  बेंगलुरु से एक बड़े साइबर फ्रॉड की खबस सामने आई है. साइबर ठगों ने खुद को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) का अधिकारी बताया और फिर 82 साल के एक आदमी से 3.49 लाख रुपये ठग लिए. पैसे लूटने के लिए युवक ने बुजुर्ग से एक नकली वेरिफिकेशन ऐप डाउनलोड करवाया और उनसे पैसे ऐंठ लिए.

SIR के नाम पर ठगी

दरअसल, पूर्वी बेंगलुरु के रुस्तम बाग में रहने वाले आर पार्थसारथी को एक आदमी का फोन आया. जिसने खुद को ECI का अधिकारी बताया. कॉल करने वाले ने उनसे कहा कि ‘उनका SIR फॉर्म वेरिफिकेशन अधूरा है और वोटर रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों से बचने के लिए इसे तुरंत पूरा करने की जरूरत है.’

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साइबर ठगी कर लूटे लाखों 

जानकारी के मुताबिक, जालसाज ने उनसे 5 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देने को कहा और वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए एक नकली मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला. जब पेमेंट फेल हो गया, तो कॉल करने वाले ने WhatsApp पर एक QR कोड भेजा. यह कहते हुए कि प्रोसेस पूरा करने के लिए यह जरूरी है.

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पुलिस ने दी जानकारी 

पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी वाले ऐप और QR कोड की मदद से जालसाजों को पीड़ित के मोबाइल फ़ोन और बैंकिंग डिटेल्स का एक्सेस मिल गया. फिर उन्होंने उनके क्रेडिट कार्ड से बिना इजाजत के ट्रांजैक्शन किए. फिर 3.49 लाख रुपये निकाल लिए. जब बुजुर्ग को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उन्होंने जीवन बीमा नगर पुलिस से संपर्क किया और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन को बताया. केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. 

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Tags: Bengaluru cyber fraudElection Commission scamFake ECI officialsSIR verification fraudSIR verification scam
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