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चीट कर रहा था पति, गैर औरत संग लड़ाता था इश्क, रिश्ता बचाने में लगी थी पत्नी, गला रेतकर हुई हत्या

रोहतक के चर्चित सिमरन हत्याकांड में जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं. परिवार को बचाने की कोशिशों में फंसकर सिमरन अपनी जान गंवा दी. पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर गला रेतकर हत्या की.

By: Satyam Sengar | Published: May 30, 2026 6:20:18 PM IST

पति ने प्रेमिका संग मिलकर की पत्नी की हत्या.
पति ने प्रेमिका संग मिलकर की पत्नी की हत्या.


हरियाणा के रोहतक में सामने आए सिमरन हत्याकांड की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पुलिस की पड़ताल और परिजनों के बयानों से पता चला है कि सिमरन अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए लंबे समय तक समझौते करती रही. पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने की जानकारी मिलने के बाद भी उसने घर-परिवार को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी. लेकिन अंत में उसके पति गोविंदा ने प्रेमिका (पूजा) के साथ मिलकर गला रेतकर पत्नी की हत्या कर दी.

वह चाहती थी कि किसी तरह उसका परिवार बिखरे नहीं और घर में शांति बनी रहे. इसी कारण उसने अपने निजी दुख और असहमति को भी कई बार नजरअंदाज किया. परिवार के लोगों का कहना है कि वह बच्चों और परिवार के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेती थी. मामले की जांच में यह भी सामने आया कि पति और उसकी करीबी महिला मित्र के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर घर में तनाव बना रहता था. इसके बावजूद सिमरन ने टकराव का रास्ता चुनने के बजाय हालात को संभालने का प्रयास किया. लेकिन समय के साथ विवाद और गहरा होता गया.

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई. जांच एजेंसियों को शक है कि इस अपराध को अंजाम देने में पति और उसकी महिला साथी दोनों की भूमिका रही. घटना के बाद पुलिस ने सबूत जुटाने, गवाहों से पूछताछ करने और पूरे घटनाक्रम को जोड़ने का काम तेज कर दिया.

तनाव के कारण बढ़ सकता है विवाद

अधिकारियों का मानना है कि यह मामला केवल एक हत्या का नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहे पारिवारिक तनाव और रिश्तों में पैदा हुए अविश्वास का भी है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वारदात की योजना कब और कैसे बनाई गई. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है और लोग हैरान हैं कि परिवार को बचाने की कोशिश करने वाली महिला का अंत इतनी दर्दनाक परिस्थितियों में हुआ.

Tags: crime news
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