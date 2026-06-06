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मोटर चोरी की ऐसी खौफनाक सजा! लाठियों से बदन तोड़ा, फिर घंटों कुएं में लटकाकर रखा; वीडियो देख दहल जाएंगे आप

हिसार के सोरखी गांव में एक युवक को पानी की मोटर चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. गांव वालों ने पहले युवक पर जमके लाठियां बरसाई, फिर भी मन नहीं भरा तो युवक को पांव से बांधकर कुएं में लटकाए रखा जहां युवक घंटों तक चीख-पुकार करता रहा.

By: Kajal Jain | Published: June 6, 2026 9:28:18 PM IST

मोटर चोरी की ऐसी खौफनाक सजा! लाठियों से बदन तोड़ा, फिर घंटों कुएं में लटकाकर रखा; वीडियो देख दहल जाएंगे आप
मोटर चोरी की ऐसी खौफनाक सजा! लाठियों से बदन तोड़ा, फिर घंटों कुएं में लटकाकर रखा; वीडियो देख दहल जाएंगे आप


सोशल मीडिया पर चोरी-चकारी के ऐसे तमाम वीडियो पोस्ट होते हैं, जिनका मकसद लोगों के बीच जागरुकता बढ़ाना होता है. लेकिन हरियाणा के हिसार से एक ऐसा मंजर सामने आ रहा है, जिसे देखकर चोरों की रूह कांप जाएगी. ये मामला हिसार के हांसी स्थित सोरखा गांव का है, जहां पानी की मोटर चुराने पर गांव वालों ने पहले युवक की लाठियों से क्लास लगाई. बताया जा रहा है कि युवक ने पानी की मोटर को कबाड़ी वाले के पास बेचा था. जब गांव वालों को इस बात की खबर लगी तो पहले युवक पर लाठी चार्ज किया. इससे भी मन नहीं भरा तो युवक को पांव से बांधकर कुएं में लटका दिया, जहां युवक घंटों तक रोता-बिलखता रहा. चीख-पुकार करके माफी मांगता रहा. इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

युवक ने लगाए जातिवाद के आरोप

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के बाद युवक को बारू हांसी के अस्पताल में एडमिट कराया गया. युवक का आरोप है कि वो शौच के लिए खेतों में गया था जहां गांव वालों ने चोर समझकर उसका पीछा और जबरन पकड़कर क्रूरता की. युवक का कहना है कि उसने चोरी के आरोप कबूल लिए थे और माफी भी मांग ली थी लेकिन दलित परिवार से होने के कारण उसे लाठी-डंडों से पीटा गया और पांव से बांधकर कुएं में लटका दिया गया.

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पुलिस से की न्याय की गुहार

युवक ने गांव वालों पर जातिवाद का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि दूसरी ओर सरपंचत प्रतिनिधि रामचंद्र के आरोप हैं कि आरोपी युवक बारू को खेत में सोलर की मोटर चुराते हुए पकड़ा गया है. पिछले दिनों सोरखा गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक के साथ एक और साथी था, जो घटनास्थल से फरार हो गया, लेकिन बारू को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर क्लास लगाई.

सोशल मीडिया पर उठी आवाज

वैसे तो मामला चोरी का है लेकिन सोशल मीडिया पर युवक के साथ क्रूरत तो देख लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है. यूजर्स का कहना है कि यदि युवक ने चोरी की भी थी तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जा सकता था लेकिन इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए थी कि व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाए. जानकारी के लिए बता दें कि सोरखी चौकी और थाने में भी युवक के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दी जा चुकी है. अब देखना यह है कि कानून और न्याय व्यवस्था किसके हक में कार्रवाई करती हैं.

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