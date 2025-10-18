Home > क्राइम > पालघर में 13 साल की बच्ची से जबरन शादी और रेप: पति समेत 5 पर केस दर्ज

महाराष्ट्र के पालघर (Palghar) जिले से एक बेहद चौंकाने वाला (Shocking Incident) और गंभीर मामला सामने आया है. जहां, एक 13 साल की आदिवासी नाबालिग बच्ची (Tribal Minor Girl) की कथित तौर पर जबरन शादी करा दी गई और उसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया. (Sexually Harassment) पीड़ित बच्ची की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूल्हे (Groom) समेत उसके परिवार के कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 18, 2025 5:49:03 PM IST

Tribal Minor Girl: महाराष्ट्र के पालघर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां,  एक 13 साल की आदिवासी नाबालिग बच्ची की कथित तौर पर जबरन शादी करा दी गई और उसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया. पीड़ित बच्ची की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दूल्हे समेत उसके परिवार के कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

जबरन शादी और लगातार उत्पीड़न:

पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना पालघर के अहिल्यानगर की है. जहां,  नाबालिग लड़की के दादा ने कथित तौर पर सितंबर में अहिल्यानगर के एक व्यक्ति से जबरन उसकी शादी करा दी थी. शादी के बाद उस नाबालिग के साथ बार-बार बलात्कार किया जा रहा था. दूल्हे के माता-पिता पर भी पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है. 

पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान:

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दूल्हे और उसके माता-पिता के साथ-साथ जबरन शादी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने इस घटना पर बताया कि यह मामला कई न्यायिक क्षेत्रों से जुड़ा है और पुलिस सभी आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

क्या है लगाए गए सख्त कानून:

इस गंभीर अपराध में शामिल आरोपियों पर कई सख्त कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत जबरन शादी और तस्करी के आरोप. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप.बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) के तहत नाबालिग की शादी कराने का आरोप.अनुसूचित जाति और (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रासंगिक प्रावधान. इन सभी कानूनों के तहत अपराध में शामिल आरोपियों के खिलाफ केस कर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. 

फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वे इस संवेदनशील मामले की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

