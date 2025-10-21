कसाई बना बेटा! धड़ से अलग कर दी मां की गर्दन, पीछे की वजह जानकर फट जाएगा आपका कलेजा

Chandigarh Crime News: चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में दीपावली की सुबह उस वक्त मातम छा गया, जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सोनीपत से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

क्या है हत्या की पूरी वारदात?:

यह दिल दहला देने वाली पूरी वारदात चंडीगढ़ के सेक्टर 40 के मकान नंबर 3384 में दीपावली की सुबह हुई, जहां पुलिस ने मृतका की पहचान सुशीला नेगी के रूप में की है, जो मूल रूप से गढ़वाल की रहने वाली थीं. पड़ोसियों के मुताबिक, सुशीला नेगी ने बेटे रविंद्र के ठीक होने की कामना से हाल ही में घर पर पूजा-अर्चना भी करवाई थी.

पड़ोसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा:

पड़ोसी पुलकित ने घटना के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सुबह घर के पास अचानक चीख-पुकार और शोर सुनाई दिया, जैसे ही वो अपमे घर से बाहर निकले तो देखा कि घर के बाहर तक खून बिखरा हुआ था. दीवार होने की वजह से पड़ोसी तुरंत घर में प्रवेश नहीं कर पाए. इसी बीच, चाकू लगने से महिला की तेज चीख सामने वाली गली तक भी सुनाई दी थी.

हत्या कर कार से फरार हुआ आरोपी:

जैसे ही पड़ोसी दीवार फांदकर घर में प्रवेश करने लगे, वैसे ही आरोपी मौके से फरार हो गया. आरोपी रविंद्र वारदात के बाद एक बैग लेकर कार में बैठकर मौके से फरार हो गया. तो वहीं, दूसरी तरफ घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी खून से लथपथ भागता हुआ कैद हो गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

पारिवारिक झगड़े और चल रहा था इलाज:

पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी देते हुए यह भी बताया कि आरोपी रविंद्र और उसकी मां के बीच अक्सर पारिवारिक झगड़े होते रहते थे और आरोपी अपनी मां को कई बार विवाद में पीटता भी था. पड़ोसी के मुताबिक, आरोपी का इलाज 32 अस्पताल से चल रहा था और कुछ समय पहले वह अस्पताल में भर्ती भी रहा था. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि करीब तीन साल पहले आरोपी के पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पड़ोसी ने यह भी बताया कि आरोपी का एक भाई भी सेक्टर-40 में परिवार के साथ रहता है, जो इस समय विदेश घूमने गया था.