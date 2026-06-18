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कैमरों से रखता था नजर, नशीली दवाएं देकर करता था कंट्रोल, 120 पुरुषों से यौन संबंध बनाने को मजबूर की गई महिला

Husband-Wife Crime News: स्वीडन में एक व्यक्ति पर पत्नी को कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा. जांच में सामने आए चौंकाने वाले खुलासों के बाद अदालत ने आरोपी को जेल की सजा सुनाई.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 18, 2026 5:23:15 PM IST

120 पुरुषों से यौन संबंध बनाने को मजबूर की गई महिला
120 पुरुषों से यौन संबंध बनाने को मजबूर की गई महिला


Sweden News: स्वीडन से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है. एक 62 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को कई वर्षों तक मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया. जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर अपनी पत्नी को पैसों के बदले अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था.
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह सिलसिला वर्ष 2022 से शुरू हुआ और अक्टूबर 2025 तक चलता रहा. आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

 नशीली दवाएं और कैमरों के जरिए रखता था कंट्रोल

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने घर में कई निगरानी कैमरे लगा रखे थे. आरोप है कि वह महिला की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता था और उसे नियंत्रित करने के लिए डर, धमकी और हिंसा का सहारा लेता था.पीड़िता की ओर से अदालत में पेश किए गए पक्ष के मुताबिक, आरोपी महिला को गंभीर नुकसान पहुंचाने और जान से मारने जैसी धमकियां भी देता था. महिला ने बाद में कैमरों की नजर से दूर एक जगह से भागकर पुलिस को सूचना दी.

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

स्वीडिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारियों ने उन 120 पुरुषों की पहचान की, जिन्होंने कथित तौर पर आरोपी द्वारा उपलब्ध कराई गई यौन सेवाओं का लाभ लिया था. हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत सीमित मामलों में ही मुकदमा चलाया गया.जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद की गईं, जिनकी मदद से पुलिस ने मामले को मजबूत किया.

 अदालत ने सुनाई सजा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्षों तक प्रताड़ना झेलने के बाद महिला ने साहस दिखाया और पुलिस तक पहुंचने में सफल रही. इसी कदम ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी कानून के शिकंजे में आ गया.अदालत ने आरोपी को गंभीर अपराधों में दोषी मानते हुए चार साल की जेल की सजा सुनाई. इसके अलावा पीड़िता को मुआवजे के रूप में 2 लाख स्वीडिश क्रोना देने का आदेश भी दिया गया.अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि पीड़िता लंबे समय तक भय और दबाव के माहौल में रही.

Tags: Coercive ControlDomestic Abuse CaseHusband Abuse AllegationsSurveillance Abuse
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