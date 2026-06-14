Home > क्राइम > Shamli Conversion Case: नाम बदला, निकाह किया और फिर… शामली धर्मांतरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, निकाहनामा भी किया बरामद

Shamli Conversion Case: नाम बदला, निकाह किया और फिर… शामली धर्मांतरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, निकाहनामा भी किया बरामद

Shamli Conversion Case: शामली के चर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चांदनी कुरैशी के फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: June 14, 2026 9:38:15 AM IST

शामली धर्मांतरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार
शामली धर्मांतरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार


Shamli Conversion Case: उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस प्रशासन ने एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ में उसके पास से निकाहनामा भी बरामद किया गया है. इस निकाहनामे की जांच-पड़ताल की जा रही है. इस मामले में मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार पर जेल भेज चुकी है. वहीं 6 अन्य आरोपियों में शामिल निकाह कराने वाला मौलाना और एक अज्ञात मददगार बाकी है. दोनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. 

किसने दर्ज कराया था मुकदमा?

बता दें कि, ये मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली इलाके का है. यहां हनुमान धाम के पास एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले देवराज मलिक ने इस मामले में केस दर्ज कराया था. उन्होंने मोहल्ला काजीवाड़ा इलाके की रहने वाली  चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार और स्थानीय मौलाना के खिलास कई धाराओं में केस दर्ज कराया था. देवराज ने सभी पर आरोप लगाया था कि चांदनी ने उनके बेटे आयुष मलिक को पहले प्यार में फंसाया और फिर पूरे परिवार के साथ ब्लैकमेल कर जबरदस्ती अवैध धर्मांतरण कराया गया.

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चांदनी का फुफेरा भाई हुआ गिरफ्तार 

पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया. वहीं आज चांदनी कुरैशी के सगे फुफेरे भाई तौफीक उर्फ भोला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. तौकीफ शामली के मोहल्ला आजाद चौक का रहने वाला है. उस पर आयुष मलिक का जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया गया है. साथ ही देवराज मलिक के पूरे परिवार को सरेआम मारने की भी धमकी दी गई है. 

पुलिस ने दी जानकारी 

शामली के चर्चित धर्मांतरण मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह के मुताबिक, तौफीक उर्फ भोला को आयुष मलिक के कथित धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं की जांच तेज हो गई है.

निकाहनामे के जांच जारी 

धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है. गिरफ्तार तौफीक उर्फ भोला के पास से चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक का हस्ताक्षरित निकाहनामा बरामद हुआ है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह निकाहनामा कब और कहां तैयार किया गया था. साथ ही इसकी सत्यता की भी जांच की जा रही है कि दस्तावेज असली है या फिर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया फर्जी कागज. वहीं, मामले में फरार मौलाना समेत छह अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस की कई टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है.

Tags: ayush malik conversion caseshamli conversion case
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