Shakti Mills Gangrape Case: एक दो नहीं पूरे 5 लोगों ने महिला जर्नलिस्ट के साथ किया गैंगरेप, साथी को बांधकर की मारपीट

Shakti Mills Gangrape Case: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की शक्ति मिल में 22 अगस्त, 2013 को एक महिला फोटो जर्नलिस्ट अपने एक साथी के साथ रिपोर्टिंग के काम से गई थीं. महालक्ष्मी इलाके में मौजूद यह मिल सालों से बंद पड़ी थी और वहां कोई आता जाता नहीं था. उस दिन शाम के करीब 6 बज रहे थे. जब जर्नलिस्ट और उसका साथी वहां पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और उन्हें तस्वीर लेने से रोक दिया.

इसके बाद उन्होंने दोनों से कहा कि तस्वीरें लेने से पहले उन्हें हमारे अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ेगी. फिर वे जर्नलिस्ट और उसके साथी को अंदर ले गए, जहां उन्होंने दोनों के साथ मारपीट की और पुरुष साथी को बांध दिया.

महिला जर्नलिस्ट के साथ किया गैंगरेप

इसके बाद 5 लोगों ने महिला जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप किया. 2 घंटे बाद वे दोनों किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे और अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सभी पांचों आरोपियों को पकड़ लिया. उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद एक महिला कॉल सेंटर ऑपरेटर सामने आई और उसने इन्हीं में से 3 लोगों पर 31 जुलाई 2013 को अपने साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया. वह घटना भी शक्ति मिल में ही हुई थी.

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नई दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना से हुई तुलना

मुंबई में एक फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना हुई है. इस घटना की तुलना आठ महीने पहले नई दिल्ली में हुई ऐसी ही एक घटना से की जा रही है, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे. पुलिस अधिकारी ने AFP समाचार एजेंसी को बताया कि यह पूरी घटना देर रात मुंबई के एक पॉश इलाके के सुनसान हिस्से में हुई. यहां 23 साल की महिला अपने एक पुरुष सहयोगी के साथ इलाके की पुरानी इमारतों पर एक मैगजीन स्टोरी के लिए काम कर रही थी.

पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

इन दोनों गैंगरेप के मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किए घए 5 आरोपियों के खिलाफ 362 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. दोनों मामलों में पीड़ितों की ओर से सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बहस की. 2014 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने 3 आरोपियों को मौत की सजा और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई. 4 मुख्य दोषियों के नाम सिराज खान, सलीम अंसारी, मोहम्मद कासिम उर्फ कासिम बंगाली और विजय जाधव हैं. इन दोनों मामलों में दो नाबालिग भी शामिल थे. जुलाई 2014 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उन्हें तीन साल के लिए नासिक बोर्स्टल स्कूल भेज दिया. अपनी तीन साल की सजा पूरी करने के बाद दोनों घर लौट आए.

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