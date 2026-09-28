जर्मन डॉक्यूमेंट्री देखकर बना कातिल! छाते की नोक पर करता था बेगुनाहों का कत्ल, फिर एक दिन खुद पहुंच गया थाने और सामने आया बेहद खौफनाक सच!

Chennai Serial killer Stephen Used Cyanide in Umbrella: चेन्नई के इंजमक्कम इलाके में रहने वाले खूंखार कातिल 41 साल के स्टीफन की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है. एक मामूली चोरी की शिकायत ने आखिरकार एक ऐसे सीरियल किलर का पर्दाफाश किया, जिसने जर्मन डॉक्यूमेंट्री ‘सिलेंस्ड: जॉर्जी मार्कोव एंड द अंब्रेला मर्डर’ से प्रेरित होकर बेहद शातिर तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया था. कहानी तब खुली जब स्टीफन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर से 125 sovereigns सोना और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है. जब पुलिस ने उसके तीन साथियों- सतीश कुमार, बालाजी और आनंदन से पूछताछ की, तो उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि यह चोरी खुद स्टीफन की साजिश थी ताकि वे अवैध हथियार और खतरनाक रसायन छुपा सकें. पुलिस को तलाशी के दौरान दो 9 एमएम पिस्तौल और एक किलो पोटेशियम साइनाइड बरामद हुआ. जांच में सामने आया कि स्टीफन ने इन हथियारों और जहर को खरीदने के लिए मुंबई और अन्य संपर्कों को लाखों रुपये दिए थे. उसने (छाता) की नोक पर साइनाइड से भरे पेलेट्स फिट करने का तरीका अपनाया था, जिससे वह राह चलते लोगों को निशाना बनाता था.

उसके तीन शिकार- जॉन फिलोमेन, श्रीधर और हेनरी बने, जिन्हें उसने आपसी रंजिश के चलते मौत के घाट उतार दिया था. हैरानी की बात यह है कि उस समय पुलिस ने इन तीनों की मौतों को ‘हार्ट अटैक’ (एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन) मानकर फाइल बंद कर दी थी. लेकिन जब पुलिस ने सभी मामले दोबारा खोलकर शवों को बाहर निकाला और फोरेंसिक जांच शुरू किया तो स्टीफन पर कड़े एक्शन लिए गए, साथ में अवैध हथियारों और साइनाइड रखने का चार्जशीट दायर किया गया.

छाते की नोक पर कत्ल

स्टीफन का दिमाग शातिर अपराधियों की तरह चलता था. जर्मन डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद उसने ठीक उसी तर्ज पर हत्या करने की योजना बनाई. उसने छाते के सिरे पर ऐसा मेकैनिज्म तैयार किया जिससे साइनाइड से भरा पेलेट आसानी से दागा जा सके. पीड़ित जब सड़क पर चल रहे होते थे, तो स्टीफन या उसके गुर्गे चुपके से उन पर हमला कर देते थे. जहर इतनी तेजी से असर करता था कि इंसान कुछ ही कदम चलकर गिर जाता था और किसी को शक भी नहीं होता था.

किस वजह से ली गई बेकसूरों की जान?

यह खौफनाक खेल स्टीफन की पर्सनल रंजिश और बदले की भावना पर टिका था. पहला शिकार जॉन फिलोमेन था, जो स्टीफन की पत्नी का भाई था. स्टीफन को शक था कि जॉन ने ही उसकी पत्नी को घर छोड़ने के लिए उकसाया था. वहीं, दूसरा शिकार श्रीधर और तीसरा हेनरी थे, जिनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वे स्टीफन की दो महिला साथियों (जो आपस में बहनें थीं) के पति थे. इन छोटी-सी बातों के लिए उसने मौत का खौफनाक जाल बिछाया.

चोरी की झूठी कहानी ने किया पर्दाफाश

सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया. स्टीफन ने खुद अपने घर में चोरी का नाटक रचा और 125 sovereigns सोने के गायब होने की झूठी शिकायत पुलिस में दी. उसे लगा कि इससे पुलिस का ध्यान भटकेगा और उसके पास मौजूद अवैध हथियार व साइनाइड सुरक्षित रहेंगे. लेकिन जब पुलिस ने उसके खास आदमियों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने चोरी का सच उगलने के साथ-साथ इन भयानक हत्याओं के राज भी खोल दिए.

पुलिस ने कसा शिकंजा

इस खुलासे के बाद चेन्नई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया. जॉन, श्रीधर और हेनरी की बंद हो चुकी फाइलों को दोबारा खोला गया और सच्चाई सामने लाने के लिए उनके शवों को कब्र से बाहर निकालकर फ्रेश फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. हालांकि इस रहस्य की पूरी परतें खुलने में कई महीने लगे, लेकिन फिलहाल अवैध हथियार और पोटेशियम साइनाइड रखने के जुर्म में स्टीफन पर शिकंजा कस चुका है.

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