Home > क्राइम > खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी

खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी

Serial Killer Munuswamy: आज इस क्राइम की स्टोरी में हम जानेंगे साल 2018 के चर्चित सीरियल किलर मुनुस्वामी की खौफनाक कहानी के बारे में, जो सिर्फ खाना न मिलने पर बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों की हत्या कर देता था.

By: Shristi S | Published: July 24, 2026 4:41:55 PM IST

सीरियल किलर मुनुस्वामी ने खाना न मिलने पर उसने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों की हत्या क्यों की?
सीरियल किलर मुनुस्वामी ने खाना न मिलने पर उसने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों की हत्या क्यों की?


Serial Killer Munuswamy Story: अपराध की दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर हुए हैं, जिनके अपराधों के पीछे लालच, बदला या मानसिक विकार जैसी वजहें सामने आईं. लेकिन भारत में एक ऐसा भी सीरियल किलर सामना आया, जिसने महज खाना देने से इनकार करने जैसी मामूली बात पर लोगों की जान ले ली. उसका नाम था मुनुस्वामी. 

मुनुस्वामी की कहानी सिर्फ इसलिए डरावनी नहीं है कि उसने कई लोगों की हत्या की, बल्कि इसलिए भी कि उसके शिकार अक्सर बुजुर्ग महिलाएं और मासूम बच्चे बने. यह मामला साल 2018 का है. उस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुलिस के लिए मुनुस्वामी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था. उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया.

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कौन है सीरियल किलर मुनुस्वामी?

सीरियल किलर मुनुस्वामी मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल समुदाय से जुड़ा था और तमिलनाडु के वेल्लोर क्षेत्र में रह रहा था. बताया जाता है कि उसने मजह 17 साल की उम्र में चोरी की वारदातों से अपराध की दुनिया में कदम रखा. शुरुआत छोटी-मोटी चोरियों से हुई, लेकिन समय के साथ उसका अपराध लगातार हिंसक होता चला गया.

पहली हत्या और फिर नहीं रुका मुनुस्वामी के मारने का सिलसिला

साल 2007 में उसने पहली हत्या की. इस मामले में उसे करीब साढ़े पांच साल की जेल हुई. आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि जेल की सजा किसी अपराधी को बदल देगी, लेकिन मुनुस्वामी के मामले में टीक उल्टा हुआ. जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर अपराध का रास्ता चुना. इस दौरान उसने तमिलनाडु में डेढ़ साल की एक बच्ची की हत्या कर दी और उसके पास मौजूद मोबाइल फोन व कुछ नकदी छीन ली. जांच में सामने आया कि उसने बच्ची पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले थे.

खाना न मिलने पर बन जाता था हैवान

मुनुस्वामी के अपराधों का सबसे भयावह पहलू उसकी मानसिकता थी. पुलिस जांच के अनुसार, वह अक्सर गांवों और बस्तियों में घूमते हुए लोगों से खाना मांगता था. अगर किसी ने उसे खाना देने से मना किया, तो वह उसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर देता था. इसी वजह से उसके अधिकांश शिकार बुजुर्ग महिलाएं बनीं. उसने कई मामलों में उन महिलाओं की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने उसे भोजन देने से मना कर दिया था.

कैसे खुला इस सनकी मुनुस्वामी का राज़?

साल 2018 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के नागरी और पलासमुद्रम इलाके में दो बुजुर्ग महिलाओं की हत्या हुई. पहली घटना 20 फरवरी और दूसरी 9 मार्च को हुई. दोनों वारदातों का तरीका लगभग एक जैसा था. इसके बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच टीम का गठन किया. टीम ने घटनास्थलों, सबूतों और अपराध के पैटर्न की गहन जांच की और महज 10 दिनों के भीतर मुनुस्वामी को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद सामने आईं चौंकाने वाली बातें

पुलिस पूछताछ में पता चला कि मुनुस्वामी कई राज्यों में सक्रिय रह था. जांच में यह भी सामने आया कि उसने करीब 10 लोगों पर हमला किया था, जिनमें से 6 की मौत हो गई थी. उसके अपराधों में एक अजीब समानता भी थी. वह अपने पीड़ितों की हत्या करने के बावजूद महिलाओं के सोने के गहनों को अक्सर नहीं छूता था. कई मामलों में उनसे केवल थोड़ी-सी नकदी या आसानी से ले जाने वाला सामना ही छीना.

तमिलनाडु पुलिस तलाशती रही, चित्तूर पुलिस ने पकड़ा

मुनुस्वामी लंबे समय तक तमिलनाडु पुलिस के लिए चुनौती बना रहा. कई मामलों में उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश की चित्तूर पुलिस ने की. लगातार बदलते ठिकानों और अलग-अलग जिलों में अपराध करने के बावजूद पुलिस ने उसके अपराध के पैटर्न को जोड़कर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

Tags: crimeSerial Killerserial killer newstamil nadu
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