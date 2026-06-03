Women Raped Case: बैड पर बांधे हाथ-पैर! शादीशुद महीला के साथ ऐसी हैवानियत; घर में घुसकर बनाई 365 Days

Women Raped Case: मध्य प्रदेश के सीहोर बिलकिसगंज थाना क्षेत्र में दरिंदगी की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. एक युवक ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया, हाथ-पैर बांधे और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. वारदात सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी को दबोच लिया है.

महिला के साथ हैवानियत की हदें पार

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 31 मई की देर रात की है. पीड़िता का पति पास के गांव में शादी में शामिल होने के लिए गया था. घर में महिला रात के वक्त अकेली थी. पति ने कहा था कि लौटने में आसानी रहे इसलिए दरवाजे पर केवल कुंडी लगा देना. रात 2 बजे जब महिला सो रही थी, तभी आरोपी खालिद खां चुपके से घर में घुस आया. फिर उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और महिला को पकड़ लिया. महिला ने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. फिर उसी के दुपट्टे से उसके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ हैवानित की हदें पार कर दी. महिला मदद के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन वह असहाय थी.

पति के साथ हुई हाथापाई

दुष्कर्म के दौरान पीड़िता का पति बारात से वापस आ गया. उसने दरवाजा खटखटाया. पति की आवाज सुनकर आरोपी डर गया. जैसे ही दरवाजा खुला उसने पति पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारपीट की. वह पति को भी काबू में करना चाहता था. आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला. इस घटना से पति-पत्नी दोनों सदमें में आ गए. परिलवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद पीड़िता अपने पति, देवर और जेठ के साथ महिला थाने पहुंच गई. वहां उसने पुलिस को पूरी बात बताई और शिकायत दर्ज कराई. मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज जांच शुरू कर दी. पीड़िता का बयान लेकर आगे की कार्रवाई की.

Bihar: मौसी के साथ कमरे में संबंध बना रहा था युवक, तभी आ गए नाना, बिना कपड़ों के आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, बोला- मैं इनसे…

पुलिस की जांच-पड़ताल जारी

सीहोर जिले में महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी खालिद खां के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच शुरू की गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी और लगातार दबिश देकर मंगलवार देर शाम खालिद खां को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है और लोग आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Gopal Murder Case: जीब-प्राइवेट पार्ट काटा, चेहरे पर किया पेशाब और…,14 साल के गोपाल शर्मा का दरिंदों ने किया वो हाल; जान कांप उठेगी रूह