रावण का रूप धारण कर कृष्ण जैसे बेटा चाहती है मुस्कान, जेल में बैठे जाहिर की इच्छा

Meerut Neela Drum Case: मेरठ में हुआ नीले ड्रम वाले हत्याकांड ने हर किसी को डरा दिया है। पति की बेरहमी से हत्या काटने वाली मुस्कान का कहना है कि वो भगवान कृष्ण जैसे बेटे को जन्म देना चाहती है। कहा जा रहा है कि मुस्कान ने जेल में सजा काट रहे बाकि कैदियों से इस बात का जिक्र किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वही मुस्कान है जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को बेरहमी से काट डाला और नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से ढक दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुस्कान इस समय मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद है। वो इस समय गर्भवती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गर्भवती होने की वजह से जमानत लेकर जेल से बाहर आने की कोशिश कर रही है।

प्रेग्नेंट है हत्यारिन मुस्कान

इस बात की जानकारी चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भवती महिला कैदियों के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन जेल मैनुअल के अनुसार किया जा रहा है। मुस्कान को नियमित रूप से जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्त्री रोग विशेषज्ञों को दिखाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही, उसे डॉक्टरों द्वारा बताई गई सभी दवाइयां भी समय से दी जा रही हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि जेल में आने के बाद मुस्कान की लत पूरी तरह से छूट गई है और अब उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है।

इस तरह उतारा था मौत के घाट

दरअसल मेरठ में मुस्कान ने कुछ समय पहले प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जान ले ली थी। वहीँ पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले रंग के ड्रम में डाल दिए गए थे और उस पर सीमेंट का घोल डालकर शव के टुकड़ों को छिपा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मुस्कान और साहिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत पाने के लिए गुहार लगाई है।

