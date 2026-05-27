Sasur Bahu Crime: पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बाथरूम से निकलते ही बहू के साथ रिटायर्ड फौजी ससुर ने कर दी ऐसी हरकत, सुनकर शर्म से लाल हो जाएंगे

Sasur Bahu Crime: राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक रिटायर्ड फौजी ससुर पर अपनी ही बहू के साथ गलत हरकत करने और दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

बताया जा रहा है कि महिला का पति जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. ऐसे में बहू अपने ससुराल में रहती थी. घर में ज्यादातर समय वह और उसका ससुर ही मौजूद रहते थे, क्योंकि सास अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती थीं.

बहू ने लगाए गंभीर आरोप

22 साल की पीड़िता का आरोप है कि उसका ससुर काफी समय से उस पर गलत नजर रखता था. महिला के मुताबिक, जब भी वह बाथरूम में जाती, आरोपी उसके आसपास मंडराता रहता और उसे घूरता था.पीड़िता ने बताया कि एक दिन आरोपी ने सारी हदें पार कर दीं. घर में अकेला पाकर उसने बहू को पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश की. महिला ने विरोध किया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागी.

पति को बताई पूरी बात

घटना के बाद महिला ने तुरंत अपने पति को फोन कर पूरी जानकारी दी. इसके बाद उसने थाने पहुंचकर आरोपी ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.हालांकि पीड़िता और उसके परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी में देरी की गई. इसी को लेकर परिवार ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई.

गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना

पीड़िता का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था. बाद में नाराज परिजनों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया.मामला बढ़ने और दबाव बनने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.