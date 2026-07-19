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Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! 4 साल के बेटे ने देखा ऐसा नज़ारा; जानकर फट पड़ेगा कलेजा

Sasur Bahu Illicit Relation: बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाने क्षेत्र विशुनपुर में शनिवार (18 जुलाई, 2026) को ससुर दिलेंद्र तांती और बहू गौरी देवी ने आत्महत्या कर ली. वहीं, गौरी के पति रंजीत कुमार की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 19, 2026 7:32:27 AM IST

Sasur Bahu Illicit Relation: ससुर-बहू के बीच अवैध संबंध! 4 साल के बेटे ने देखा ऐसा नज़ारा; जानकर फट पड़ेगा कलेजा
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Sasur Bahu Illicit Relation: बिहार के नालंदा जिले में ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा कर दिया है. अवैध संबंधों के शक और विवाद में एक ओर जहां ससुर-बहू की जान चली गई तो परिवार का बेटे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है. पारिवारिक विवाद के पीछे ससुर और बहू के बीच कथित अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है. इसके बाद किसी ने कीटनाशक दवा खाकर अपनी जान देने की कोशिश की तो कई लोगों ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया. पूरा मामला  बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना अंतर्गत विशुनपुर गांव का है. यहां पर एक ही  परिवार के तीन सदस्यों द्वारा आत्मघाती कदम उठाने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

पुलिस के अनुसार, शुरुआत जानकारी मिली है कि 65 वर्षीय दिलेन्द्र तांती और उनके पुत्र रंजीत के बीच गौरी देवी को लेकर कहासुनी हुई थी. मुद्दा ससुर और बहू के बीच अवैध संबंधों के शक को लेकर था. बहस इतनी जोरदार हुई कि तनाव में आकर रंजीत और उनकी पत्नी गौरी ने कुछ खा लिया. जिससे उन दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ गया. परिवार कुछ समझ पाता, इससे पहले रंजीत के पिता दिलेंद्र ने भी आत्महत्या कर ली. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां बहू गौरी और ससुर दिलेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया जबकि रंजीत कुमार का इलाज चल रहा है. 

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पति-पत्नी ने खा लिया जहर

जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक तौर पर यह लग रहा है कि परिवार में लंबे समय से आंतरिक कलह चल रही थी. इसके बाद यह आत्मघाती कदम उठाया.  जांच में सामने आया है कि सबसे पहले परिवार के सदस्य पुरुषोत्तम तांती ने सुसाइड का प्रयास किया, लेकिन समय रहते उन्हें बचा लिया गया. इसके कुछ ही देर बाद घर में बारी-बारी से मौत की खबर आने लगी.  पुरुषोत्तम तांती को बचाया गया तो कुछ देर बाद  रंजीत तांती और उनकी पत्नी गोरी देवी ने कीटनाशक दवा खा ली. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोरी देवी को मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा, रंजीत तांती गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है. इस विवाद से घर के मुखिया दिलेंद्र तांती (65) इस कदर आहत हुए कि उन्होंने घर छत पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

परिवार में लंबे समय से था विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि यह सब 4 साल के प्रिंस ने देखा था. पुलिस की मानें तो प्रिंस ने बताया है कि उसके माता-पिता ने उसे भी जहर देने का प्रयास किया था, लेकिन उसने कीटनाशक को फेंक दिया. उधर, ​हिलसा के डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद के पीछे ससुर और बहू के बीच कथित अवैध संबंध का पहलू सामने आया है. इसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.  

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