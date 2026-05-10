Home > क्राइम > अपहरण, गैंगरेप फिर गोलियों से छलनी… कौन थीं कश्मीरी नर्स सरला भट्ट, जिसे मौत के 36 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ?

अपहरण, गैंगरेप फिर गोलियों से छलनी… कौन थीं कश्मीरी नर्स सरला भट्ट, जिसे मौत के 36 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ?

Who Was Sarla Bhatt: सरला भट्ट, एक 27 वर्षीय कश्मीरी हिंदू, श्रीनगर में नर्स थीं. अप्रैल 1990 में, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) से जुड़े आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया. जिसके बाद उनके साथ गैंगरेप कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था. उनकी मौत की 36 साल बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने कि अब तक इस पर पुलिस कार्रवाई का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला.

By: Shristi S | Published: May 10, 2026 6:05:43 PM IST

कौन थीं कश्मीरी नर्स सरला भट्ट, जिसे मौत के 36 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ?
कौन थीं कश्मीरी नर्स सरला भट्ट, जिसे मौत के 36 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ?


Sarla Bhatt Murder Case: दिनदहाड़े अपहरण, गैंगरेप, और उसके बाद बेरहमी से हत्या, फिर दशकों तक चुप्पी. 36 साल बीत जाने के बाद भी, कश्मीरी हिंदू नर्स सरला भट्ट को इंसाफ मिलना अभी भी एक दूर का सपना ही बना हुआ है. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने 1990 के सरला भट्ट हत्याकांड की जांच शुरू की है.

लेकिन, अब भी उन्हें नाकामी से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा. साल 2025 में फिर से खुला ये केस आखिर क्या है कौन थीं सरला भट्ट और अब तक इस पर पुलिस कार्रवाई का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला आइए समझे.

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कौन थीं सरला भट्ट?

सरला भट्ट, एक 27 वर्षीय कश्मीरी हिंदू, श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सौड़ा) में नर्स थीं. वह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में रहती थीं. आतंकवादी उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन उन्होंने इन धमकियों को नज़रअंदाज़ कर दिया और अटूट साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती रहीं. अप्रैल 1990 में, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) से जुड़े आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया.

जांच ​​से पता चला कि आतंकवादियों ने पहले उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया. इसके बाद, श्रीनगर में उनका गोलियों से छलनी शव बरामद किया गया. यह मामला कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है. एक ऐसा दौर जिसने कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर छोड़ने और भागने पर मजबूर कर दिया था. इस घटना ने पूरी कश्मीर घाटी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था.

कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन

साल 1990 कश्मीर में उथल-पुथल, उग्रवाद और कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन का दौर था. आतंकवादी संगठनों ने खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, और साथ ही उन सभी लोगों को निशाना बनाया जिन्हें भारत-समर्थक माना जाता था. इसी उथल-पुथल भरे दौर में सरला भट्ट की हत्या हुई थी. एक ऐसा अपराध जिसे कई लोग सुनियोजित हत्याओं की एक कड़ी का हिस्सा मानते हैं.

आरोपी का जांच में सहयोग न करना

यह बात ध्यान देने लायक है कि उपराज्यपाल के प्रशासन ने ऐसे सैकड़ों मामलों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे, जिनमें यह जघन्य हत्या भी शामिल थी. जो दशकों से सरकारी फ़ाइलों में दबे पड़े थे. इन मामलों की जांच का काम स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) को सौंपा गया था. सरला भट्ट मामले में, SIA ने अपने मुख्य जांच अधिकारी के ज़रिए एक अर्ज़ी दाख़िल की थी, जिसमें सबूत इकट्ठा करने के लिए संदिग्ध आरोपियों पर नार्को-एनालिसिस टेस्ट करने की इजाज़त मांगी गई थी. जिसके लिए आरोपियों ने मना कर दिया था.

जांच एजेंसी के मुताबिक, संदिग्ध आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसलिए, एजेंसी ने यह दलील दी कि सच का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेना ज़रूरी है. हालांकि, आरोपियों की तरफ़ से पेश हुए बचाव पक्ष के वकील ने इस अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया. उन्होंने यह तर्क दिया कि लगभग 35 से 36 वर्षों की देरी के बाद इस तरह की जांच प्रक्रिया को लागू करना अन्यायपूर्ण होगा.

कई आरोपी अब बुजुर्ग हो चुके है

उन्होंने आगे यह भी बताया कि कई आरोपी अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके कारण इस तरह के परीक्षण उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. इस अनुरोध को करने में हुई देरी और आरोपियों की स्वास्थ्य स्थिति दोनों बातों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जांच में सहायता को मौलिक अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती.

Tags: kashmiri panditmurder casesarla bhatt murder case
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