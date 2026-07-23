Home > क्राइम > इस बार पत्नी ने प्रेशर कूकर से…, साड़ी नहीं दिलाई तो पति को कर दिया लहूलुहान; बेटे ने देखा बाप की मौत का मंजर

इस बार पत्नी ने प्रेशर कूकर से…, साड़ी नहीं दिलाई तो पति को कर दिया लहूलुहान; बेटे ने देखा बाप की मौत का मंजर

Wife Killed Husband | Badlapur Murder Case: महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के बदलापुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. एक पत्नी ने साड़ी खरीदने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Published: July 23, 2026 7:06:41 AM IST

wife killed husband
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Wife Killed Husband | Badlapur Murder Case: महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के बदलापुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. एक पत्नी ने साड़ी खरीदने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि उसने पहले प्रेशर कुकर से अपने पति के सिर पर वार किया और फिर गला घोंटकर उनकी जान ले ली. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरू में मौत को स्वाभाविक दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच उजागर कर दिया. खबरों के मुताबिक बदलापुर के शिरगांव इलाके में रहने वाले हरिराम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी के बीच साड़ी खरीदने को लेकर कुछ समय से बहस चल रही थी. बताया जाता है कि सुनीता लगातार अपने पति से नई साड़ी की मांग कर रही थी, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

बेटे के सामने बाप की हत्या 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार शाम को दोनों के बीच रविवार शाम को इसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ. बहस जल्द ही हिंसा में बदल गई. बता दें कि आरोप है कि गुस्से में आकर सुनीता देवी ने पहले हरिराम सिंह के सिर पर प्रेशर कुकर से हमला किया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद, उसने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. घटना के दौरान, दंपति का 7 साल का बेटा बुरी तरह डर गया. वह तुरंत पड़ोसियों के पास भागा और उन्हें घर में हो रही घटना के बारे में बताया. बच्चे की बात सुनकर पड़ोसी घर पहुंचे, जहां उन्होंने हरिराम सिंह को फर्श पर मृत पाया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

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पोस्टमार्टम के बाद हुआ खुलासा 

घटना के बाद हरिराम सिंह को अस्पताल ले जाया गया. शुरू में मौत को स्वाभाविक बताने की कोशिश की गई. हालांकि, पुलिस की जांच और शव के पोस्टमार्टम के बाद सच सामने आया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि हरिराम सिंह की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि हत्या थी. रिपोर्ट में गड़बड़ी का संकेत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की दोबारा जांच की.

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Tags: badlapurcrime newsWife killed husband
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