Home > क्राइम > स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ले गया दोस्त, फिर चेहरे को पानी के अंदर डुबोया, तड़प-तड़प कर हो गई मौत

स्विमिंग पूल में नहाने के लिए ले गया दोस्त, फिर चेहरे को पानी के अंदर डुबोया, तड़प-तड़प कर हो गई मौत

Sambhal Swimming Pool Murder Case: संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. स्विमिंग पूल में नहा रहे युवक को जबरन डुबोकर मार दिया गया. CCTV फुटेज में दोस्त को युवक को पानी में दबाते देखा गया. पुलिस जांच में जुट गई है.

By: Satyam Sengar | Published: May 26, 2026 6:39:44 PM IST

स्विमिंग पूल में युवक की मौत.
स्विमिंग पूल में युवक की मौत.


Sambhal Swimming Pool Murder Case: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोहिल नाम के एक युवक की स्विमिंग पूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पूरी घटना को नया मोड़ दे दिया. अब पुलिस इसे हत्या के एंगल से जांच रही है. सीसीटीवी में देखा गया कि एक युवरक जानबूझकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है.
मृतक युवक अपने एक दोस्त के साथ नहाने के लिए एक निजी स्विमिंग पूल गया था. वहां सभी युवक पानी में मस्ती कर रहे थे. इसी दौरान अचानक युवक पानी में डूब गया. बाद में कुछ लोग नहाने आए तो मौके पर एक इंसान मृतक से टकराया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों ने मामले की गहराई से जांच की मांग की.

CCTV में क्या मिला?

जब स्विमिंग पूल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. वीडियो में दिखा कि मृतक का एक साथी उसे पानी के अंदर जबरन दबाए हुए था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने काफी देर तक युवक को ऊपर नहीं आने दिया. इसी वजह से उसकी सांस रुक गई और मौके पर ही हालत बिगड़ गई.

पुलिस जांट में जुटी

आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

Tags: crime news
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