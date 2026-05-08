‘मैं फेल हो जाऊंगा’ रिजल्ट आने से पहले ही छात्र ने मानी हार, कर ली आत्महत्या

10th Student Suicide: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) का रिजल्ट घोषित हो गया है. इसी बीच रिजल्ट आने से पहले छत्रपती संभाजीनगर में रिजल्ट के डर से एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छात्र को डर था कि वो परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा. वहीं बच्चे की इस तरह की हरकत के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने इस मामले में जानकारी दी है कि छत्रपती संभाजीनगर के पुंडलिक नगर के 17 वर्षीय निवासी सोहम ज्ञानेश्वर मोरे ने शुक्रवार सुबह फांसी लगा ली. वो 10वीं का छात्र था और रिजल्ट के कारण वो तनाव में था. इसके कारण उसने आत्महत्या कर ली.

रिजल्ट को लेकर तनाव में था छात्र

सोहम बीते कुछ दिनों से रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित था. उसे फेल होने का डर परेशान कर रहा था. वो बार-बार घरवालों से कहता था कि वो फेल हो जाएगा. इसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया. इस दौरान घर में कोई भी घर में मौजूद नहीं था और उसने ये देखकर आत्मघाती कदम उठाया और मौत को गले लगा लिया. बच्चे के इस फैसले से पूरा परिवार सकते में है. उनका कहना है कि रिजल्ट घोषित होने के कुछ घंटों पहले ही उसने अपनी जान दे दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस को मामले की सूचना मिली और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में पता चला कि सोहम टेस्ट के नतीजों से परेशान था, जिसके कारण उसके मन में डर पैदा हो गया था. वहीं पुलिस अब परिवार और आसपास के लोगों के बयान दर्ज कर रही है.

माता-पिता ध्यान दें ये बातें

बता दें कि इससे पहले भी बहुत से छात्रों ने अपने फेल होने के डर से और पढ़ाई के दबाव के कारण मौत को गले लगा लिया. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजल्ट के दौरान माता-पिता को बच्चों का ध्यान रखने की काफी जरूरत होती है. साथ ही कोशिश करें कि बच्चों के सामने उनके फेल होने या किसी तरह की तनाव वाली बात न करें.