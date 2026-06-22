Home > ओडिशा > Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार

Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार

Sambalpur Crime: खेतराजपुर थाना क्षेत्र के बड़ाबाजार स्थित धुबापाड़ा इलाके में एक युवक को स्थानीय लोगों ने संदेह के आधार पर रोक लिया. पूछताछ के दौरान भाषा संबंधी परेशानी के कारण स्थिति और उलझ गई तथा कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: June 22, 2026 11:06:36 PM IST

संबलपुर में युवक को चोर समढकर लोगों ने पीटा
संबलपुर में युवक को चोर समढकर लोगों ने पीटा


Odisha Crime News: ओडिशा के संबलपुर जिले में अफवाह के आधार पर एक प्रवासी मजदूर को बच्चा चोर समझकर भीड़ द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है. समय रहते पुलिस के हस्तक्षेप से युवक की जान बच गई. घटना के संबंध में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार, खेतराजपुर थाना क्षेत्र के बड़ाबाजार स्थित धुबापाड़ा इलाके में एक युवक को स्थानीय लोगों ने संदेह के आधार पर रोक लिया. पूछताछ के दौरान भाषा संबंधी परेशानी के कारण स्थिति और उलझ गई तथा कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए.

You Might Be Interested In

तमाशबीन बनी रही भीड़

घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग युवक को पकड़कर घसीटते और उसके सामान की जांच करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही.

सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित भीड़ से बाहर निकालकर थाने ले गई. जांच में उसकी पहचान केरल निवासी विष्णु एस के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, युवक किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था.

वेल्डर के रूप में काम करता था युवक

सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विष्णु पहले बरगढ़ जिले में वेल्डर के रूप में काम करता था. कुछ समय से रोजगार न मिलने के कारण वह नए काम की तलाश में संबलपुर पहुंचा था. स्थानीय लोगों ने गलतफहमी में उसे संदिग्ध मान लिया.

पुलिस ने घायल युवक को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई और उसके परिजनों तथा परिचितों से संपर्क स्थापित किया. युवक की इच्छा के अनुसार उसे सुरक्षित उसके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था भी की गई.

साक्ष्यों के आधार पर कई आरोपी गिरफ्तार

मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.

हाल के महीनों में ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में अफवाहों के कारण भीड़ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. इस ताजा घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट सूचनाओं और भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: crime newsOdisha NewsSambalpur News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026
Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार
Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार
Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार
Odisha Crime: संबलपुर चोर समझकर प्रवासी मजदूर पर टूटी भीड़, पुलिस ने बचाई जान; कई आरोपी गिरफ्तार