Home > क्राइम > Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…

Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…

Love triangle Samastipur : बिहार के समस्तीपुर में एक महिला अपने दूसरे पति के घर पर पहले पति के साथ मिली. गांव में हंगामा होने के बाद पंचायत बुलाई गई, जिसने महिला को पहले पति के साथ भेजने का फैसला सुनाया.

By: Preeti Rajput | Published: July 27, 2026 12:22:38 PM IST

Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…


Love triangle Samastipur : बिहार के समस्तीपुर जिले में रिश्तों से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के सिंघिया खुर्द गांव में एक महिला अपने दूसरे पति के घर पर पहले पति के साथ मिली. गांव वालों ने दोनों को साथ देख लिया, जिसके बाद हंगामा हो गया. मामला बढ़ने पर देर रात पंचायत बुलाई गई और घंटों तक चर्चा चली.

पहले पति से संपर्क में थी महिला

जानकारी के अनुसार, खगड़िया की रहने वाली अनुराधा कुमारी ने करीब 10 साल पहले पन्ना लाल यादव से प्रेम विवाह किया था. बाद में दोनों के रिश्ते खराब हो गए. करीब छह महीने पहले अनुराधा की मुलाकात मनोहर कुमार से हुई और दोनों ने शादी कर ली. मनोहर पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. शादी के बाद अनुराधा उसके साथ रहने लगी, लेकिन मनोहर को शक था कि वह अब भी अपने पहले पति के संपर्क में है.

You Might Be Interested In

फिर बुलाई गई पंचायत

मनोहर का दावा है कि मोबाइल कॉल और चैट से उसे पत्नी और उसके पहले पति के संपर्क में होने की जानकारी मिली. शनिवार रात अनुराधा ने कथित तौर पर अपने पहले पति को घर बुलाया. इसी दौरान गांव वालों ने दोनों को साथ देख लिया. इसके बाद वहां भीड़ जुट गई और विवाद बढ़ गया. मामला शांत कराने के लिए गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, जिसमें दोनों पति, महिला और परिवार के लोग शामिल हुए.

ये भी पढ़ें: खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर…

पंचायत का फैसला बना चर्चा का विषय

कई घंटे की बातचीत के बाद पंचायत ने अनुराधा को उसके पहले पति पन्ना लाल के साथ भेजने का फैसला किया. गांव वालों के अनुसार, दोनों की दोबारा शादी जैसी रस्में भी कराई गईं और फिर महिला अपने पहले पति के साथ चली गई. बताया जा रहा है कि दूसरे पति मनोहर ने पंचायत के फैसले का विरोध नहीं किया. हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से किसी कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें: एक ट्रैफिक चालान और सड़क पर हंगामा… रोड पर आत्मदाह करने लगा ऑटो ड्राइवर, कटा बवाल

Tags: bihar newsEx Husband Remarriagesamastipur NewsSamastipur Viral NewsSamastipur Woman Remarriage
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!

July 26, 2026

कब आएगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?

July 26, 2026

2026 में भारत के लिए कितने खिलाड़ियों ने किया डेब्यू?...

July 26, 2026

किन लोगों को नहीं खाने चाहिए तरबूज के बीज?

July 26, 2026

बॉलीवुड के वो मशहूर स्टार्स, जिनकी रगों में दौड़ता है...

July 26, 2026

कौन हैं वो एक्ट्रेस, जिन्होंने पेट्रोल पंप पर किया काम

July 26, 2026
Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…
Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…
Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…
Love triangle Samastipur : बंद कमरे में पहले पति के साथ इश्क लड़ा रही थी बीवी, आपत्तिजनक हालत में मिले दोनों; फिर पति ने जो किया…