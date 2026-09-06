Home > क्राइम > आधी रात को टैम्पो में शांत कर दी चीखें, लोहे की रॉड से संवेदनशील अंग पर घातक हमले; मेडिकल रिपोर्ट देख कोर्ट सख्ते में, क्रूरता की सारी हदें पार!

आधी रात को टैम्पो में शांत कर दी चीखें, लोहे की रॉड से संवेदनशील अंग पर घातक हमले; मेडिकल रिपोर्ट देख कोर्ट सख्ते में, क्रूरता की सारी हदें पार!

Sakinaka Assault and Murder Case inside Tempo: मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के साथ हुई रूह कंपा देने वाली दरिंदगी और हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को 'रेयररेस्ट ऑफ द रेयर' मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

By: Kajal Jain | Published: September 6, 2026 9:15:26 PM IST

आधी रात को टैम्पो में शांत कर दी चीखें, लोहे की रॉड से संवेदनशील अंगों पर किए घातक वार; मेडिकल रिपोर्ट देख कोर्ट भी हैरान, क्रूरता की सारी हदें पार!
आधी रात को टैम्पो में शांत कर दी चीखें, लोहे की रॉड से संवेदनशील अंगों पर किए घातक वार; मेडिकल रिपोर्ट देख कोर्ट भी हैरान, क्रूरता की सारी हदें पार!


Sakinaka Assault and Murder Case inside Tempo: मुंबई के साकीनाका इलाके में सितंबर 2021 में हुई एक भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. खैरानी रोड पर एक खड़े टेम्पो के अंदर 34 साल की एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं. आरोपी मोहन चौहान ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया. इस खौफनाक हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और अत्यधिक खून बहने के कारण अगले दिन राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस जघन्य अपराध ने साल 2012 के दिल्ली के निर्भया कांड की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया था. घटना के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली. डिंडोशी सत्र अदालत ने इस पूरी वारदात को अत्यंत दुर्लभ और क्रूर मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. अदालत के इस कड़े फैसले ने यह संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के राक्षसी कृत्य करने वालों के लिए समाज में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.  

घटना की खौफनाक रात, हद पार हैवानियत

यह घटना रात के सन्नाटे में एक पार्क किए गए टेम्पो के अंदर अंजाम दी गई थी. आरोपी मोहन चौहान ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद लोहे की रॉड से इस कदर प्रताड़ित किया कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. मेडिकल रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि हमला इतना क्रूर था कि पीड़िता के बचने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी गई थी. इस घटना की क्रूरता ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और हर किसी की रूह कांप उठी थी.  

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कोर्ट ने क्यों माना इसे ‘रेरेस्ट ऑफ द रेयर’ केस?

विशेष अदालत के जज एच.सी. शेंडे ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ (रेरेस्ट ऑफ द रेयर) की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपराध का तरीका इतना अमानवीय, विकृत और डरावना था कि यह किसी सामान्य इंसान का काम नहीं हो सकता. आरोपी ने जिस बेदर्दी से एक असहाय और अकेली महिला को निशाना बनाया, वह समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने के लिए काफी था. अदालत ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना न्याय का मजाक उड़ाने जैसा होगा.  

दोषी को मौत की सजा का ऐतिहासिक फैसला

अभियोजन पक्ष की दलीलों और मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपी मोहन चौहान को दोषी करार दिया. अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में खुला छोड़ने से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. इसलिए, समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए आरोपी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा देना ही एकमात्र उचित न्याय था.

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Tags: crime news
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