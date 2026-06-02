Home > क्राइम > Crime: खून से सना घर और धारदार हथियार से काटी गर्दन, सहारनपुर में व्यापारी की पत्नी का कत्ल; आखिर कौन हैं पूनम मित्तल ?

Crime: खून से सना घर और धारदार हथियार से काटी गर्दन, सहारनपुर में व्यापारी की पत्नी का कत्ल; आखिर कौन हैं पूनम मित्तल ?

Poonam Mittal Murder Case: बढ़ते अपराध की  दुनिया से एक और सनसनी भरा मामला सामने आया है. इस मामले को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. सहारनपुर ज़िले के नकुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कस्बे अम्बेहटा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है.

By: Heena Khan | Published: June 2, 2026 6:47:44 AM IST

poonam mittal murder case
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Poonam Mittal Murder Case: बढ़ते अपराध की  दुनिया से एक और सनसनी भरा मामला सामने आया है. इस मामले को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. सहारनपुर ज़िले के नकुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कस्बे अम्बेहटा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है. दरअसल, यहाँ, मुख्य बाज़ार क्षेत्र में, 58 साल की पूनम मित्तल की उनके घर के अंदर ही लाश मिली. इस वारदात के घर के बाहर भीड़ उमड़ आई और हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी बेरहमी से इनकी हत्या किसने की. 

 जानकारी के मुताबिक, मृतक पूनम मित्तल अपने पति संजय मित्तल के साथ रहती थीं, जो स्थानीय स्तर पर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस संभालते हैं. कहा जा रहा है कि घटना के समय पूनम मित्तल घर पर अकेली थीं. जब पड़ोसियों को स्थिति का पता चला, तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे. लेकिन, जब तक लोग पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

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 फटी रह गईं पुलिसवालों की आंखें 

इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वॉड और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को अपने कब्ज़े में ले लिया है, आवश्यक प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं, और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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किसने की पूनम की हत्या ?

सहारनपुर के SSP अभिनंदन ने बताया कि शुरूआती जांच में महिला की गर्दन पर ऐसे निशान मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि उन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था. उन्होंने आगे कहा कि अपराध स्थल के निरीक्षण में घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है; जिसके चलते  यह मामला किसी जानने वाले व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा करता है. इसके अलावा, फिलहाल किसी भी प्रकार की लूट या चोरी होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने केस के विभिन्न पहलुओं पर जाँच शुरू कर दी है और छह विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और बाकी अहम सुरागों के आधार पर जाँच को आगे बढ़ा रही हैं.

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Tags: crime newsUP CrimeUP Murder Case
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