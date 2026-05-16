Saas Bahu: बहू को छोटे कपड़ों में देखना नहीं हुआ बर्दाश्त! सास-ससुर ने सल्फास खाकर दे दी जान; यहां जानें पूरा मामला

Saas Sasur Suicide: हरियाणा के पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, यहां एक दंपति ने कथित तौर पर अपनी बहू की लाइफस्टाइल, कपड़ों के चुनाव और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर लंबे समय से चल रहे घरेलू झगड़ों के बाद आत्महत्या कर ली. जी हाँ! उस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतकों की पहचान पानीपत जिले के नारा गांव के रहने वाले राजेश (46) और उनकी पत्नी सुमन (44) के रूप में हुई है.

बहू के पहनावे से तंग आ गए थे सास-ससुर

परिवार वालों के अनुसार, दंपति अपनी बहू स्नेहा से जुड़े घर में होने वाले लगातार झगड़ों के कारण गहरे मानसिक तनाव में थे. रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि स्नेहा, जो दिल्ली के एक आधुनिक परिवार में पली-बढ़ी थी, शादी के बाद गांव के माहौल में ढलने को तैयार नहीं थी. झगड़े की मुख्य वजह कथित तौर पर उसका पहनावा और इंस्टाग्राम रील्स बनाने की उसकी आदत थी, जिस पर उसके ससुराल वाले अक्सर आपत्ति जताते थे. परिवार वालों का दावा है कि राजेश और सुमन चाहते थे कि स्नेहा सूट और साड़ी जैसे पारंपरिक कपड़े पहने, जबकि वो अपनी लाइफस्टाइल पर किसी भी तरह की रोक-टोक का विरोध करती थी. कथित तौर पर समय के साथ ये मतभेद बढ़ते गए और अक्सर इनके कारण तीखी बहस होती थी.

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ऐसे की सास-ससुर ने आत्माहत्या

रिश्तेदारों ने स्नेहा पर झगड़ों के दौरान बदतमीजी करने और सुमन के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दंपति के इकलौते बेटे आशीष ने अपने माता-पिता का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी का पक्ष लिया, जिससे वो बहुत दुखी थे. परिवार के अनुसार, शनिवार दोपहर घर में एक और बड़ा झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजेश और सुमन ने कथित तौर पर सल्फास खा लिया. दोनों को तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने सुमन को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया, जबकि राजेश, जिसकी हालत गंभीर थी, को PGI रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां रविवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. राजेश के भाई रमेश की शिकायत के आधार पर, स्नेहा और उसके माता-पिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. मतलौडा पुलिस स्टेशन के SHO SI राकेश कुमार ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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