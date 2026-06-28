Home > क्राइम > सास को पसंद आ गया दामाद का अंदाज! पति से करने लगी ऐसी नफरत; रॉड से किया प्राइवेट पार्ट पर वार और…

सास को पसंद आ गया दामाद का अंदाज! पति से करने लगी ऐसी नफरत; रॉड से किया प्राइवेट पार्ट पर वार और…

Love Affair Murder Case: तेलंगाना के नागरकुर्नूल ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक औरन ने अपने दामाद के साथ नाजायज़ रिश्ते और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने ही पति की हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Published: June 28, 2026 11:40:00 AM IST

telangana murder case
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Love Affair Murder Case: तेलंगाना के नागरकुर्नूल ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक औरन ने अपने दामाद के साथ नाजायज़ रिश्ते और प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने ही पति की हत्या कर दी. इतना ही नहीं, इस वारदात में उसका दामाद और उसकी खुद की बेटी भी शामिल थी. इतना ही नहीं हत्या के बाद, आरोपियों ने मौत को बीमारी से हुई स्वाभाविक मौत बताने की कोशिश की; लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले शव पर चोट के निशान मिलने से सब को शक हो गया कि ये कोई साधारण मौत तो नही है. जरूर दाल में कुछ काला है. 

जानें पूरा मामला 

वहीँ पुलिस जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि थिम्माजीपेटा मंडल के अवंचा गाँव के रहने वाले अम्मापल्ली यदय्या और उनकी पत्नी अलीवेलु की एक ही बेटी थी, जिसका नाम पद्मा था. उसकी शादी कुछ साल पहले महबूबनगर ज़िले के बांडरी अंजनेयुलु से हुई थी. यदय्या डेढ़ एकड़ ज़मीन पर खेती करके और दिहाड़ी मज़दूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे. वहीँ ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी अलीवेलु ने पिछले दो सालों से उन पर ज़मीन का मालिकाना हक अपने दामाद अंजनेयुलु के नाम करने का दबाव बनाया. वहीँ इसी बीच, यदय्या को अपनी पत्नी और दामाद के बीच नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चल गया, जिससे घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था. वहीँ यदय्या जमीन अपने दामाद के नाम नहीं करना चाह रहा था. 

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लोहे की रोड से किया प्राइवेट पार्ट पर वार 

वहीं फिर न मानने पर उनकी पत्नी अलीवेलु, बेटी पद्मा और दामाद अंजनेयुलु ने उनकी हत्या को लेकर पूरी प्लानिंग बनाई. 23 तारीख की दोपहर को पति के साथ बहस के बाद, अलीवेलु ने अपनी बेटी और दामाद को घर बुलाया. साज़िश के तहत, दामाद के चाचा ने यदय्या की गर्दन पकड़ी और उन्हें दीवार पर दे मारा, जिससे वे ज़मीन पर गिर पड़े. इसके बाद, उनकी बेटी पद्मा ने अपने पिता के पैरों को कसकर पकड़ लिया ताकि वे हिल न सकें. इस बीच, उनकी पत्नी अलीवेलु ने लोहे की भारी रॉड से यदय्या की छाती और गुप्तांगों पर कई बार ज़ोरदार प्रहार किए, जिससे वो बुरी तरह तड़पे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

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Tags: crime newslove affairtelangana news
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