Home > क्राइम > Saas Damad Love Affair: बीवी नहीं सास के साथ कमरे में बिताता था रातें, जब बेटी के सामने आई असलियत; जमीन में गाड़ने का कर लिया था इंतजाम

Saas Damad Love Affair: बीवी नहीं सास के साथ कमरे में बिताता था रातें, जब बेटी के सामने आई असलियत; जमीन में गाड़ने का कर लिया था इंतजाम

Saas Damad Love Affair: बिहार के अररिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस मामले ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं. दरअसल, यहां, एक 16 साल की नवविवाहित लड़की की हत्या के आरोप लगे हैं.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 11:17:02 AM IST

saas damad love affair
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Saas Damad Love Affair: बिहार के अररिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस मामले ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं. दरअसल, यहां, एक 16 साल की नवविवाहित लड़की की हत्या के आरोप लगे हैं. कहा जा रहा है कि वो अपनी सास और पति के बीच चल रहे घिनौने रिश्ते से काफी तंग आ चुकी थीं. पुलिस ने इस मामले में मृतका की माँ और उसके पति को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह, मृतका के पिता, मो. मुद्दसिर ने RS पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि उनकी बेटी, साजिदा परवीन की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है. इतना ही नहीं ये सूचना मिलते ही, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अंकुर कुमार, पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे और जाँच शुरू कर दी.

बॉयफ्रेंड से करवाई शादी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वारदात RS पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रेम नगर, वार्ड नंबर 16 की है. वहीँ मृतका के पिता, मो. मुद्दसिर ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि उनकी पत्नी, शाइस्ता परवीन और उनके दामाद, अब्बू नासर के बीच पिछले 5 सालों से अवैध संबंध चल रहा था. इतना ही नहीं समाज और पड़ोसियों की नज़रों से इस संबंध को छिपाने के लिए, शाइस्ता ने ज़बरदस्ती अपनी ही 16  साल की बेटी, साजिदा की शादी अब्बू नासर से करवा दी थी.

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ससुराल में बिताता था राते 

इस मामले को लेकर परिवार के लोगों का सीधा-सीधा कहना है कि, साजिदा इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि अब्बू नासर उससे लगभग 20 साल बड़ा था. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसकी अनिच्छा के बावजूद, शादी संपन्न करवा दी गई. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी के बाद, दामाद अपनी पत्नी के साथ गोधी चौक चला गया; लकिन, कुछ ही महीनों बाद, वो फिर से अक्सर अपने ससुराल आने लगा और अपनी सास के साथ रातें काटने लगा. पिता का आरोप है कि साजिदा ने कई मौकों पर अपनी माँ और पति को गंदी हालत में देखा था. इस मुद्दे को लेकर घर में अक्सर झगड़े और कहा-सुनी होती रहती थी. बेटी लगातार उनके संबंध का विरोध करती थी, जिस बात से उसकी माँ और पति, दोनों ही परेशान रहते थे.

इसके बाद उन्होंने आगे बताया कि वो दोनों अक्सर कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहते थे, और जब घर पर होते थे, तब भी एक कमरे के अंदर ही सारा समय बिता देते थे. वहीँ सजिदा ने इस रिश्ते का खुलकर विरोध किया, और इसके बदले उसकी जान गई.

दफनाने चली थी बेटी 

इसके बाद मृतक महिला के पिता ने जानकारी दी है कि घटना वाली रात वो घर पर नहीं थे. जब वो लौटे, तो उनकी पत्नी और दामाद ने उन्हें ओस बात की जानकारी दी है कि साजिदा बीमार पड़ गई है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया है. कुछ ही देर बाद, जब वो वापस आए, तो उनकी बेटी बेहोशी की हालत में थी. बताया जा रहा है कि उसी रात देर से, उन दोनों ने अचानक घोषणा कर दी कि साजिदा की मृत्यु हो गई है और वो उन पर शव को तुरंत दफनाने का दबाव बनाने लगे. इससे पिता को शक हुआ और उन्होंने शव को दफनाने से रोक दिया. जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी. 

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Tags: crime newslove affairSaas Damad Love Story
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