Saas-Damad: दामाद ने सास के साथ किया ऐसा कांड, खून से लथपथ हो गया कमरा; 2 महिलाओं को भी बनाया निशाना

Saas-Damad Crime: उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक सनकी दामाद से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां एक दामाद ने ससुराल पहुंचने पर, एक मामूली विवाद के बाद धड़ाधड़ गोलियां चला दीं, जिसके बाद परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई. जिसमे युवक की सास भी थी. घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है. जिनमें ले लिया और उसकी पिस्तौल जब्त कर ली. इस बीच, घायल महिलाओं को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. तीनों महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए, डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ के एक मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया.

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जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक अनंत मित्तल नाम के एक शख्स ने 16 साल पहले 2012 में सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचशील कॉलोनी की रहने वाली राधिका मित्तल से प्रेम विवाह किया था. इस दंपति का 13 साल का एक बेटा, यशराज मित्तल भी है. कहा जा रहा है कि मारने वॉर शख्स की शादी के शुरूआती दिनों से ही दोनों के बीच झगड़ा रहता है. जिसकी वजह से राधिका काफी समय तक अपने माता-पिता के घर ही रही. उनका वैवाहिक विवाद फिलहाल अदालत में लंबित है; नतीजतन, अदालत के आदेश के अनुसार, उनका बेटा यशराज मित्तल अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पिता के साथ देहरादून में रह रहा है.

दामाद ने चलाईं धड़ाधड़ गोलियां

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज उनके बेटे, यशराज मित्तल का जन्मदिन था. इसी वजह से, अनंत मित्तल अपने बेटे को साथ लेकर कार से देहरादून से अपने ससुराल आया था. वहां पहुंचने पर, अनंत और उसके ससुराल वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इस कहासुनी के बाद, अनंत ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से घर के अंदर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. इस गोलीबारी के दौरान 5 से 6 राउंड फायर किए गए आरोपी दामाद की सासउसके साले की पत्नी (अपूर्वा), और उसकी मामी-सास (सविता) को गोली लगने से गंभीर चोटें आईं.