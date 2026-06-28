Home > ओडिशा > एकतरफा प्यार में हैवान बना सनकी आशिक! सो रही युवती को पेट्रोल से जिंदा फूंका, 40% तक झुलसी; 4 घंटे के अंदर दबोच लाई पुलिस!

एकतरफा प्यार में हैवान बना सनकी आशिक! सो रही युवती को पेट्रोल से जिंदा फूंका, 40% तक झुलसी; 4 घंटे के अंदर दबोच लाई पुलिस!

खिड़की से फेंके गए ज्वलनशील पदार्थ ने पीड़िता को 40 फीसदी तक झुलसा दिया. अस्पताल में दर्ज बयान के बाद पुलिस तुरंत खोज-बीन में जुट गई और आरोपी को ढूंढ निकाला.

By: Kajal Jain | Published: June 28, 2026 2:30:18 PM IST

एकतरफा प्यार में हैवान बना सनकी आशिक! सो रही युवती को पेट्रोल से जिंदा फूंका, 40% तक झुलसी; 4 घंटे के अंदर दबोच लाई पुलिस! (सांकेतिक तस्वीर)
एकतरफा प्यार में हैवान बना सनकी आशिक! सो रही युवती को पेट्रोल से जिंदा फूंका, 40% तक झुलसी; 4 घंटे के अंदर दबोच लाई पुलिस! (सांकेतिक तस्वीर)


ओडिशा के राउरकेला पुलिस ने सुंदरगढ़ जिले के बिसरा थाना क्षेत्र में एक युवती को आग लगाकर गंभीर रूप से घायल करने की घटना सामने आई है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि 27 जून की सुबह करीब 8:05 बजे बिसरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी. संतोषपुर पंचायत के जराटोली गांव में आग लगने की घटना में 27 वर्षीय एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई है. परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा चुके थे.

खिड़की से फेंका था ज्वलनशील पदार्थ

बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात युवती अपने घर में सो रही थी. इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. कुछ ही क्षणों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया और युवती भीतर फंस गई. युवती की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करते हुए किसी तरह उसे बाहर निकाला.

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40% से ज्यादा झुलस गई युवती

गंभीर रूप से झुलसी युवती को तत्काल राउरकेला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. लेकिन तब तक वह लगभग 40 प्रतिशत तक झुलस गई थी और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम और वैज्ञानिक अधिकारी के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच तथा फॉरेंसिक निरीक्षण में संकेत मिले कि यह सामान्य आगजनी नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई वारदात थी.

पीड़िता से बयान लिए, आरोपी को दबोचा

घटना की गंभीरता को देखते हुए राउरकेला के पुलिस अधीक्षक ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया और आरोपी की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए. जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण, स्थानीय सूचनाओं और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ीं. अस्पताल में भर्ती पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया.  जांच के बाद पुलिस ने किंजिरकेला गांव निवासी रजत किरो को इस मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. 

सबूतों ने आरोपी तक पहुंचाया

पुलिस का कहना है कि घटना के तुरंत बाद आरोपी तक पहुंचना संयुक्त जांच और तकनीकी साक्ष्यों के प्रभावी इस्तेमाल का परिणाम है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद जल्द ही आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया जाएगा ताकि मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ सके. राउरकेला पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों की त्वरित जांच, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कानून के अनुसार प्रभावी कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है.

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Tags: crime newsOdisha Crime Newswomen harrasment
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