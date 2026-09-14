ओडिशा के होटल में ठहरा गंदी फिल्में बनाने वाला स्टार! हाई-प्रोफाइल ठहराव से सनसनी, जांच के घेरे में मामला

Adult Star Stay At Rourkela Circuit House: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के उद्घाटन के एक साल से भी कम समय में, राउरकेला में सरकारी पानपोश सर्किट हाउस एक और बड़े विवाद में फंस गया है. पिछले महीने जगह पर हथियार ज़ब्त होने के बाद, एक पुराने वायरल वीडियो में एक एडल्ट फिल्म एक्टर हाई-सिक्योरिटी वाली जगह पर VIP ट्रीटमेंट मिलने का दावा कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो से प्रोटोकॉल जांच शुरू

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एडल्ट फिल्म एक्टर टीना नंदी का सोशल मीडिया पर शेयर किया गया लगभग पांच मिनट का वीडियो तेज़ी से फैलने लगा. 1 दिसंबर, 2025 को अपनी विज़िट के दौरान रिकॉर्ड की गई क्लिप में, नंदी बता रही हैं कि उन्हें एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने स्टेट-गेस्ट जगह पर एक लग्ज़री ऑडी में ले जाया गया था. जगह की ओर इशारा करते हुए, वह हिंदी में दावा करती हैं कि केवल टॉप अधिकारियों को ही वहां रहने की इजाज़त है और उनका मतलब है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था. उन्होंने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और उनके बेटे के साथ तय मीटिंग्स का भी ज़िक्र किया, जिससे कड़ी जांच शुरू हो गई, क्योंकि सर्किट हाउस में रहने की जगहें सीनियर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और जाने-माने गणमान्य लोगों के लिए फॉर्मल मंज़ूरी पर ही रिज़र्व होती हैं.

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पुलिस ने तीन खास संदिग्धों से पूछताछ की

वीडियो सामने आने के बाद, राउरकेला पुलिस ने यह पता लगाने के लिए शुरुआती जांच शुरू की कि रूम बुकिंग किसने ऑथराइज़ की और क्या ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन किया गया था. जांच अधिकारियों ने तीन लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, जिनमें एक रिटायर्ड SP-रैंक के अधिकारी का बेटा, एक लोकल प्राइवेट फर्म का मालिक और एक ट्रैवल ऑपरेटर शामिल है, जिसने झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से लग्ज़री ट्रांसपोर्ट दिया था. पुलिस ने अप्रूवल ट्रेल का पता लगाने के लिए पानपोष सब-कलेक्टर के ऑफिस से ऑफिशियल रूम एलोकेशन लेजर, रिक्विजिशन फॉर्म और गेस्ट लिस्ट मांगी हैं. वेस्टर्न रेंज के DIG बृजेश राय ने कन्फर्म किया कि रुकने के हालात को वेरिफाई करने के लिए पूछताछ जारी है, हालांकि अभी तक कोई फॉर्मल क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया गया है.

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