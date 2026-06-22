पहले रस्सी से बांधा और फिर…, चार मासूम बच्चों के साथ हैवानियत की हदें पार; खड़े होकर तमाशा देखते रहे लोग

Roorkee Child Abuse Case: उत्तराखंड के रुड़की से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है. यहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में चार मासूम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक चोरी करने के शक में ऐसी रूह कंपा देने वाली सजा दी, जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दबंगों ने इन बच्चों को पहले बंधक बनाया और फिर बेरहमी से मारपीट की.

कोल्ड ड्रिंक चोरी का आरोप

दरअसल, ये मामला दरियापुर गांव का है. जहां कुछ लोगों ने चार बच्चों पर कोल्ड ड्रिंक चोरी करने का आरोप लगाया. हालांकि, किसी के पास भी इस आरोप के पुख्ता सबूत नहीं थे. केवल शक के आधार पर लोगों ने बच्चों को पकड़ लिया. इसके बाद चारों को रस्सी से बांध दिया, ताकी वह भाग न सकें. दबंगों ने उन पर खूब लाठियां और घूंसे बरसाए. बच्चे दर्द से तड़पते रहे और छोड़ने की गुहार लगाते रहे. लेकिन उन हैवानों का दिल जरा भी नहीं पसीजा.

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बच्चों को दी भयानक सजा

इस घटना ने समाज की संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बच्चों को बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा था, लेकिन वहां खड़ी भीड़ ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की. सभी मुंह बंद कर अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए. किसी ने मासूमों को बचाने या फिर पुलिस को इस बारे में सूचना देने तक की कोशिश नहीं की. इस प्रताड़ना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसे देख लोगों का गुस्सा बच्चों पर फूट पड़ा है. स्थानिय लोग इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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