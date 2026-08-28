Home > क्राइम > शादीशुदा महिला से प्यार करने लगा था, होटल के कमरे में बुलाया और कर दिया काम तमाम; वहां भागकर किया उससे भी बड़ा कांड!

शादीशुदा महिला से प्यार करने लगा था, होटल के कमरे में बुलाया और कर दिया काम तमाम; वहां भागकर किया उससे भी बड़ा कांड!

रोहतक के एक होटल में शादीशुदा प्रेमिका रूबी की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी प्रेमी ने घर जाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.

By: Kajal Jain | Published: August 28, 2026 2:55:58 PM IST

शादीशुदा महिला से प्यार करने लगा था, होटल के कमरे में बुलाया और कर दिया काम तमाम; वहां भागकर किया उससे भी बड़ा कांड!
शादीशुदा महिला से प्यार करने लगा था, होटल के कमरे में बुलाया और कर दिया काम तमाम; वहां भागकर किया उससे भी बड़ा कांड!


हरियाणा के रोहतक से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. रोहतक के दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल के कमरे में एक शादीशुदा महिला रूबी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रूबी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी नीरज ने की है, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने होटल के स्टाफ को थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर चकमा दिया और अपने घर भाग गया, जहां उसने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. फिलहाल आरोपी वेंटिलेटर पर और बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबकि पुलिस इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह यानी कत्ल के कारणों की गहराई से छानबीन कर रही है.

रोहतक के होटल में शादीशुदा प्रेमिका का कत्ल

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के रोहतक जिले में दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल के कमरे में बुधवार को एक महिला का शव मिला जिसकी पहचान रूबी के तौर पर हुई. महिला शादीशुदा थी. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि महिला का रोहतक की रहने वाले नीरज के साथ अवैध प्रेम संबंध था. दोनों बुधवार सुबह होटल पहुंचे थे और उन्होंने कमरा बुक किया था. होटल के कमरे के अंदर किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी नीरज ने रूबी के ही स्कार्फ (दुपट्टे) से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने होटल स्टाफ से कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ रहा है और वहां से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और होटल के सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच में जुट गई.

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हत्या के बाद घर जाकर जान देने की कोशिश

इधर हॉस्पिटल और पुलिस के सूत्रों से पता चला कि रूबी की हत्या के बाद, कातिल प्रेमी नीरज सीधे अपने घर पहुंचा. जुर्म के पश्चाताप या पकड़े जाने के डर से उसने अपने घर पर ही फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. हालांकि, समय रहते परिजनों को इसकी भनक लग गई और उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नीरज फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. उसकी नाजुक मेडिकल कंडीशन को देखते हुए पुलिस डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

आखिर क्यों किया इतना बड़ा कांड, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने गुरुवार को रूबी को पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के हवाले कर दिया. इस केस में पुलिस ‘क्यों मारा’ एंगल की गुत्थी सुलझाने में जुटी है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि रूबी की शादी के बाद भी दोनों के बीच नजदीकियां थीं, लेकिन शायद किसी बात को लेकर दोनों के बीच शक, दूरियां या विवाद बढ़ने लगा था. क्या यह हत्या किसी पुराने विवाद, ब्लैकमेलिंग, या शादीशुदा होने के बावजूद साथ रहने के दबाव के चलते की गई? पुलिस इस एंगल पर भी गौर कर रही है कि क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर कमिटमेंट का झगड़ा हुआ था या फिर कोई गहरी रंजिश इसके पीछे थी. स्थानीय पुलिस का कहना है कि आरोपी के होश में आने के बाद ही इस पूरे हत्याकांड के असली मकसद से पर्दा उठ सकेगा.

ये भी पढ़ें:- घर से बाहर गई थी मां, वो घर में घुसा और बेरहमी से छीन लीं जवान मॉडल की सांसें… जब खुले प्रेम संबंधों के काले राज़, तो पकड़ा गया कातिल!

Tags: haryana news
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