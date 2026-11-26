Rohak Gangwar: हरियाणा के रोहतक से एक बड़ी वारदात सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक गैंगवार छिड़ गई, जिसके बाद चार लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, रोहतक के मिलन ढाबे पर एक भयंकर गैंगवॉर हुआ है, जिसमें चार नौजवानों की मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गैंगवॉर बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच हुआ. बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के गैंगस्टर ढाबे पर एक-दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद फायरिंग हुई, जिसमें चार नौजवानों की मौत हो गई.

मौके पर मचा हड़कंप

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गैंगवॉर रोहतक के मिलन ढाबे पर रात लगभग 1 बजे हुई है. बताया जा रहा है कि बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के गैंगस्टर ढाबे पर एक-दूसरे से भिड़ गए, जिसके बाद दोनों गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई. फायरिंग में चार नौजवानों की मौत से इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

#हरियाणा के रोहतक में मिलन ढाबे पर भीषण गैंगवार की वारदात। इस गैंगवार में 4 युवकों की मौत हो गई है। ये गैंगवार बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच हुई है। ढाबे पर बाबा और हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश आमने-सामने आए जिसके बाद गोलियां चलीं और 4 युवकों की मौत हो गई है। #Rohtak #Haryana https://t.co/ac7r7QeGq0 — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 26, 2026

इलाके में दहशत

जानकारी के मुताबिक, मरने वालों की पहचान हो गई है. माना जा रहा है कि तीन नौजवान डीघल गांव और एक बेरी गांव का है. मृतकों की पहचान रिंकू पुत्र जगबीर, विनीत पुत्र जयबीर, गंजू निवासी डीघल और हिमांशु पुत्र राजबीर निवासी बेरी के रूप में हुई है. इस वॉर के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं बढ़ते अपराध को लेकर हर कोई हैरान है और बाहर निकलने से भी डर रहा है.