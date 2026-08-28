रूम पर ले गया शादीशुदा औरत! फिर किया ऐसा हाल बेड पर मिली लाश; आखिर क्या है मामला?

Rohtak Crime: रोहतक के दिल्ली रोड से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, रोहतक के दिल्ली रोड पर स्थित एक होटल में एक शादीशुदा महिला की मौत हो गई. हैरान कर देने वाली बात ये है कि होटल के कमरे में बिस्तर पर रूबी की लाश पड़ी मिली घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मृतका के कथित प्रेमी नीरज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, रूबी और खेड़ी साध गांव के रहने वाले हैं और नीरज ने उस सुबह होटल का कमरा बुक किया था. कहा जा रहा है कि उनके बीच प्रेम संबंध थे; रूबी की शादी के बाद भी उनका संपर्क बना हुआ था.

प्रेमिका की ली जान फिर…

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि होटल के कमरे में दोनों के बीच अच्छा-खासा झगड़ा हुआ. वहीं आरोप ये भी है कि इस बहस के दौरान नीरज ने रूबी का गला उसकी चुन्नी से घोंट दिया, और मौके पर ही रूबी की मौत हो गई. वहीं रूबी की मौत के बाद, नीरज ने होटल स्टाफ से कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आएगा और फिर वहां से चला गया. बताया जाता है कि इसके बाद वो घर गया और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. जिसका बाद उसकी हालत खराब हुई और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वो अभी वेंटिलेटर पर है. उसकी हालत को देखते हुए, पुलिस गिरफ्तारी से पहले मेडिकल रिपोर्ट और जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है. उन्होंने कहा है कि जांच आगे बढ़ने पर अगली कार्रवाई की जाएगी.

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शादी के बाद भी चल रहा था अफेयर

इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रूबी और नीरज के बीच पहले से ही प्रेम संबंध थे और रूबी की शादी के बाद भी उनका संपर्क बना रहा. घटना वाले दिन दोनों होटल पहुंचे थे. पुलिस अब होटल के कमरे में हुई बहस की वजह और उसके बाद हुई घटनाओं का क्रम पता लगाने की कोशिश कर रही है. मामले से जुड़े सबूतों की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने रूबी का शव कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जो आज किया गया. इसके बाद शव उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया.

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