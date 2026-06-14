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कौन है रोहित गोदारा? 11 साल की उम्र में शादी, फिर पत्नी की शिकायत में गया जेल; कैसे लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़ा?

Who is Rohit Godara: आज हम क्राइम स्टोरी में बात करने वाले हैं गैंगस्टर रोहित गोदारा की, जो एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से अपने परिवार का पेट भरता था, फिर पत्नी की एक शिकायत ने कैसे रोहित की पूरी जिंदगी बदल दी और वह लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़ा गया.

By: Shristi S | Last Updated: June 14, 2026 6:07:23 PM IST

कौन है रोहित गोदारा?
कौन है रोहित गोदारा?


Gangster Rohit Godara Biography: राजस्थान के बीकानेर की एक साधारण बस्ती में जन्मा एक युवक, जो कभी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर परिवार का खर्च उठाता था, आज देश के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में गिना जाता है. हम बात कर रहें है रोहित गोदारा की जिसकी कहानी सिर्फ अपराध की दुनिया में कदम रखने की नहीं, बल्कि उन मोड़ों की भी है जिन्होंने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

इनमें सबसे बड़ा मोड़ वह था, जिसने एक सामान्य युवक को पत्नी की शिकायत के बाद जेल भेजा, जिसके बाद वह अपराध की दुनिया के बड़े नामों के संपर्क में ला दिया और आगे चलकर उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया.

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कौन है रोहित गोदारा?

रोहित गोदारा का जन्म 1989 में बीकानेर के लूनकरनसर के पास एक छोटे से गांव (ढाणी) कपूरीसर में हुआ था. उनका असली नाम रावतराम स्वामी था. रोहित के अलावा, उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. उनके रिश्तेदारों के अनुसार, जब से उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा, तब से उनका उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है. फिर भी, NIA से लेकर राजस्थान पुलिस तक की कई एजेंसियां ​​उनकी तलाश में अक्सर उनके घर आती रही हैं.

11 साल की उम्र में शादी

जब उन्हें रावतराम के नाम से जाना जाता था, तब 11 साल की कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी. कुछ साल बाद, उन्होंने परिवार का खर्च चलाने के लिए मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोली. 2005 में, वे अपनी पत्नी के साथ बीकानेर चले गए, जहां उन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग के काम से अपने परिवार का भरण-पोषण किया. इस दौरान, रावतराम ने अपना नाम बदलकर रोहित गोदारा रख लिया ‘गोदारा’ उनका सरनेम था. बाद में, उन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग सिखाने के लिए ‘राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग’ नाम का एक संस्थान भी शुरू किया.

2010 में रोहित गोदारा की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया. उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया और उन्हें पहली बार जेल भेजा गया. हालांकि उन्हें लगभग 10 महीने बाद जमानत मिल गई, लेकिन ठीक दो साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी.

पत्नी ने दहेज का मामला दर्ज कराया

2012 में रोहित गोदारा की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके लिए अपराध की दुनिया के दरवाज़े खोल दिए. उनकी पत्नी ने उन पर दहेज के लिए परेशान करने और जबरदस्ती गर्भपात कराने का आरोप लगाया. रोहित को एक बार फिर जेल भेज दिया गया, जहां वे लगभग दो से तीन महीने तक बंद रहे. इस दौरान, वे अपराध की दुनिया के बड़े नामों के संपर्क में आए और उस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में जुट गए.

जब रोहित लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में गए

2022 में, वे नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुबई भाग गए और लॉरेंस के एक अहम सहयोगी बन गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित 13 जून 2022 को नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दिल्ली से दुबई भाग गया था; उसने नकली कागज़ात में ‘पवन कुमार’ नाम का इस्तेमाल किया था. दुबई में रहते हुए, रोहित लॉरेंस के कहने पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा. हालांकि, कुछ महीने पहले उसने लॉरेंस गैंग से अलग होकर अपना खुद का गैंग बना लिया.

रोहित गोदारा अब लॉरेंस बिश्नोई से अलग एक गैंग चलाता है

रोहित गोदारा अभी लॉरेंस बिश्नोई से अलग एक गैंग चलाता है. वह यह अलग गैंग गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर चलाता है. दोनों ने दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी की घटना की ज़िम्मेदारी ली थी. हाल ही में, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच अनबन की खबरें सामने आई हैं; अब दोनों गैंग एक-दूसरे के खिलाफ हो गए हैं.

रोहित गोदारा पर लगे आरोप

हाल के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की धमकी देने के मामले में रोहित गोदारा का नाम सामने आया. इससे पहले बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग और करणी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जैसे मामलों में भी रोहित का नाम चर्चा में रहा है. वहीं सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी जांच के दौरान उसका नाम सामने आया था.

Tags: Disha PataniLawrence bishnoi gangrohit godara
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