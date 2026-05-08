Home > क्राइम > हत्या या आत्महत्या? जब एक हाई-प्रोफाइल लव स्टोरी का रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक अंत; 18 साल बाद भी नहीं मिला न्याय

हत्या या आत्महत्या? जब एक हाई-प्रोफाइल लव स्टोरी का रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक अंत; 18 साल बाद भी नहीं मिला न्याय

Rizwanur Rahman Death Mystery: कोलकाता के 2007 की वो काली रात जहां, एक प्रेम कहानी शुरू हुई, लेकिन उसका अंत हैप्पी एडिंग नहीं बल्कि एक दुखद रेलवे ट्रैक पर प्रेमी की मौत के साथ खत्म हुआ. केस के करीब 18 साल बीत जाने के बाद भी न्याय अब भी अदालतों के चक्कर काट रहा है.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 7:13:05 PM IST

जब रिजवानुर रहमान की रेलवे ट्रैक पर हुई थी रहस्यमयी मौत
जब रिजवानुर रहमान की रेलवे ट्रैक पर हुई थी रहस्यमयी मौत


Rizwanur Rahman Mysterious Death Case: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के 2007 की वो काली रात जहां, एक प्रेम कहानी शुरू हुई, लेकिन उसका अंत हैप्पी एडिंग नहीं बल्कि एक दुखद रेलवे ट्रैक पर प्रेमी की मौत के साथ खत्म हुआ.  ग्राफिक डिज़ाइनर रिज़वानुर रहमान और उद्योगपति अशोक टोडी की बेटी प्रियंका के बीच का यह रोमांस, सामाजिक ऊंच-नीच और रसूख की मज़बूत दीवारों से टकराकर टूट गया.

करीब 18 साल बीत जाने के बाद भी, यह सवाल आज भी बना हुआ है: क्या रिज़वानुर ने आत्महत्या की थी, या उसकी हत्या की गई थी? पुलिस के दबाव, ताकतवर लोगों की साज़िशों और उसके बाद हुई CBI जांच के बीच उलझी यह कहानी, आज भी इंसाफ़ का इंतज़ार कर रही है. ऐसे में चलिए आपको इस हत्या के रहस्य के उन अनकहे मोड़ और उतार-चढ़ावों के बारे में बताएं, जो जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

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क्या थी वो देश की हाई-प्रोफ़ाइल प्रेम कहानी

रिज़वानुर और प्रियंका की मुलाक़ात एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी. रिज़वानुर एक मध्यम-वर्गीय परिवार से थे, जबकि प्रियंका अरबों डॉलर के साम्राज्य की वारिस थीं. दोनों के बीच प्यार पनपा, और अगस्त 2007 में, उन्होंने ‘विशेष विवाह अधिनियम’ के तहत गुपचुप तरीके से शादी कर ली. जब प्रियंका के पिता, अशोक टोडी को इस बारे में पता चला, तो कोलकाता के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया. टोडी परिवार ने इस शादी का ज़ोरदार विरोध किया. उन्होंने रिज़वानुर को धमकियां देना शुरू कर दिया, लेकिन जब इससे कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने पुलिस तंत्र का सहारा लिया.

कोलकाता पुलिस की ‘खलनायक’ वाली भूमिका, जिसमें डराना-धमकाना और मानसिक उत्पीड़न शामिल था इस कहानी का सबसे अहम मोड़ साबित हुई. कहानी में तब एक नाटकीय मोड़ आया, जब कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस बेहद निजी मामले में दखल दिया. आरोप है कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर रिज़वानुर को लालबाज़ार पुलिस मुख्यालय बुलाया और उसे ज़बरदस्त मानसिक यातना दी. उसे धमकी दी गई कि अगर उसने प्रियंका से अपने रिश्ते खत्म नहीं किए, तो उसे किसी झूठे आपराधिक मामले में फंसा दिया जाएगा. दबाव इतना बढ़ गया कि प्रियंका को कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के घर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा. रिज़वानुर से वादा किया गया था कि वह वापस आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई.

21 सितंबर, 2007 की वह सुबह

21 सितंबर की सुबह, कोलकाता के पाटीपुकुर स्थित रेलवे ट्रैक पर एक नौजवान की क्षत-विक्षत लाश मिली. वह नौजवान कोई और नहीं, बल्कि रिज़वानुर रहमान ही था. जैसे ही उसकी मौत की खबर फैली, कोलकाता की सड़कों पर लोगों का भारी गुस्सा फूट पड़ा. लोग इस दुखद घटना को ‘अमीर बनाम गरीब’ की लड़ाई के तौर पर देखने लगे. आरोप लगे कि अशोक टोडी ने पुलिस के साथ मिलकर रिज़वानुर की हत्या की साज़िश रची और बाद में उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि यह आत्महत्या लगे.

सबसे बड़ा सवाल हत्या या आत्महत्या?

बड़े पैमाने पर हुए जन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, वाम मोर्चा सरकार ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की. उस समय, विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में लाने में अहम भूमिका निभाई थी. ममता के दबाव के बाद, जांच CBI को सौंप दी गई. अपनी चार्जशीट में, CBI ने इस घटना को ‘हत्या’ के बजाय ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ के तौर पर वर्गीकृत किया. CBI ने तर्क दिया कि रिज़वानुर ने पुलिस और अपने ससुराल वालों द्वारा डाले गए भारी मानसिक दबाव के कारण अपनी जान ले ली थी. अशोक टोडी और कई पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था; हालांकि, ‘हत्या’ का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला.

18 साल का इंतज़ार और अनुत्तरित प्रश्न

अब अठारह साल बीत चुके हैं, फिर भी रिज़वानुर की मां और भाई लगातार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं. उन्हें आज भी पूरा यकीन है कि रिज़वानुर जैसा साहसी नौजवान, जिसने अपनी पत्नी की खातिर पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था. 2026 में भी, यह मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच विरोधाभासी आदेशों का सिलसिला जारी है, जबकि इस मामले में शामिल कुछ अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं.

प्रियंका टोडी का क्या हुआ?

इस बीच, उनकी प्रेमिका, प्रियंका टोडी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है; फिर भी, न्याय की गुहार लगाने वाली फाइल पर आज भी धूल जम रही है. रिज़वानुर रहमान की मौत, आज भी, भारतीय न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न बनी हुई है. 

Tags: kolkatamurder casewest bengal
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