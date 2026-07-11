BF के साथ मिलकर पति को लगाया ठिकाने, चार दिन बाद मिली सड़ी-गली लाश; सोनम-सिया गैंग में जुड़ी एक और पत्नी

Rewa Husband Murder Case: पहले दोस्ती का भरोसा, फिर विश्वासघात और आखिर में खौफनाक मौत… रीवा से सामने आया यह मामला किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी जैसा है. सतना के विपिन कुमार यादव को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह अपना करीबी दोस्त मान रहे हैं, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. दरअसल, पत्नी के प्रेमी ने अपने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं, घर में भी समय बिताया और फिर ससुराल ले जाकर अपने एक साथ के साथ मिलकर उसकी जान ले ली. इसके बाद उसने शव को तीन दिन तक छिपा कर रखा और फिर जमीन में दफना दिया. पुलिस ने महीनों बाद इस मामले का खुलासा किया और जमीन से पति का कंकाल और कपड़े बरामद किए गए.

हत्या की साजिश

जानकारी के मुताबिक, ये मामला रीवा जिले का है. यहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के एक टीकर गांव से ये मामला सामने आया. पुलिस जांच के मुताबिक, रामपुर बघेलान क्षेत्र निवासी विपिन कुमार यादव की शादी टीकर गांव की एक लड़की से हुई थी. पत्नी का पहले से ही गांव के सुनील कुशवाहा से प्रेम संबंध था. इसके बाद सुनील ने विपिन से दोस्ती की और वह उसके घर जाकर कुछ समय तक रुका भी. धीरे-धीरे उसने विपिन का भरोसा जीत लिया और उसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया.

पुलिस ने दी जानकारी

SDOP प्रतिभा शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुनील कुशवाहा ने अपने एक साथी के साथ मिलकर विपिन को कुएं भी धकेल दिए. कुएं में जोर से गिरने के कारण विपिन की मौत हो गई. आरोपों के मुताबितक, दोनों आरोपियों ने इस घटना की भनक तक किसी को नहीं लगने दी. शव तीन दिन तक कुएं में पड़ा रहा. तीन दिन बाद दोनों ने शव को निकालकर एक गड्ढा खोदकर दफना दिया. ताकी किसी को हत्या के बारे में पता न लग सकें.

गुमशुदगी की दर्ज की शिकायत

विपिन ने अचानक गायब होने पर उसके पिता संतु यादव ने 26 मार्च को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के मुताबिक, पुलिस को शुरूआत में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन बाद में कॉल डिटेल और बाकी के सबूत मिलने के बाद केस ने एक नया मोड़ ले लिया. जांच में पता लगा कि विपिन की पत्नी और सुनील कुशवाहा के बीचच काफी ज्यादा बातचीत होती थी. इसके बाद पुलिस को गहरा शक हुआ और अलग तरीके से जांच की गई.

पूछताछ में खुला राज

एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि एक दूसरे मामले में गोविंदगढ़ पुलिस ने सुनील कुशवाहा को हिरासत में लिया था. इसकी जानकारी मिलने पर रामपुर बघेलान पुलिस ने उससे पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान सुनील ने अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि वह खुद विपिन के घर गया था और उसे टीकर गांव लेकर आया था. इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी.

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जमीन से निकाला कंकाल

आरोपी की जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीकर गांव में उस जगह की खुदाई कराई. खुदाई के दौरान वहां से कंकाल और कुछ कपड़े मिले. पुलिस के अनुसार, इनकी पहचान विपिन कुमार यादव से जुड़ी बताई जा रही है. बरामद अवशेषों को जांच और पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल मुख्य आरोपी सुनील कुशवाहा पुलिस की हिरासत में है. पुलिस मृतक की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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