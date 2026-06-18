एक मैसेज बना हत्या की वजह! खतरनाक है रेणुकास्वामी मर्डर मिस्ट्री, एक्टर दर्शन और पवित्रा गौड़ा से जुड़ा मामला

Renukaswamy Death case: कर्नाटक के बेंगलुरु में हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. रेणुका मर्डर केस ने कन्नड सिनेमा के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा और पवित्रा गौड़ा की मुसीबत बढ़ा दी. ये केस अभी भी कोर्ट में लंबित है. बताया जाता है कि रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक और अभद्र मैसेज भेजे थे. इसके कारण ही विवाद शुरू हुआ. इसके बाद रेणुकास्वामी को बहाने से बुलाया गया, जहां उसके साथ गंभीर मारपीट की गई. हालांकि बाद में रेणुकास्वामी की मौत हो गई.

हालांकि ये बात पुलिस को बताने की बजाय शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई. इस मामले में जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया. ये जांच अभिनेता दर्शन थूगुदीपा और पवित्रा गौड़ा तक पहुंची. इसके बाद इस मामले में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा.

कहां दिया गया हत्या को अंजाम

जानकारी के अनुसार, इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे में अंजाम दिया गया. यहीं पर रेणुकास्वामी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद आरोपी पवन ने व्हाट्सऐप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी. इस पूरी वारदात के बीच पवन और दर्शन एक दूसरे से बातचीत करते रहे. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए वे कामाक्षीपाल्या पहुंचे. वहां शव को नाले के पास फेंक दिया गया. इसके बाद पवन ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया और बताया कि 30 लाख रुपये के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया. उन लोगों ने हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का खुलासा कर दिया.

सबूत मिटाने की कोशिश

वहीं पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एक्टर दर्शन ने रेणुकास्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी. इसके बाद आरोपियों ने रेणुका को ट्रैक कर उसे धोखे से अगवा कर लिया. इसके बाद उसे लेकर बंगलुरु के कामाक्षीपाल्या इलाके में पहुंचे, जहां उसे एक शेड में रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई. इसी बीच पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई. सबूत मिटाने के लिए उसके शव को कामाक्ष्यीपाल्या के नाले में फेंक दिया गया. 9 जून को उसकी लाश मिली.

क्यों की गई रेणुकास्वामी की हत्या?

अब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर दर्शन थूगुदीपा ने रेणुका का कत्ल क्यों किया? जांच में सामने आया कि रेणुका स्वामी ने दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के नाम कुछ पोस्ट और कुछ मैसेज किए थे. इन मैसेज में उसने कुछ आपत्तिजनक बातें लिखीं और कुछ पर्सनल मैसेज भेजे, जिसमें उसने कुछ गलत मैसेज भेजे थे. सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल होने के बाद दर्शन के फैंस ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी, जिसके कारण दर्शन गुस्सा हो गए थे.

सुपारी किलर्स ने खोला राज

इसके बाद उन्होंने राघवेंद्र नाम के शख्स से बात की और रेणुका के कत्ल की सुपारी दे दी. कातिलों ने रेणुका को अगवा किया और दर्शन के फार्म हाउस पर ले जाकर उसे टॉर्चर किया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. ये भी प्लानिंग थी कि हत्या करने के बाद आरोपी उस जुर्म को कबूल करेंगे. हालांकि धीरे-धीरे जांच में खुलासा हुआ और दर्शन थूगुदीपा और पवित्रा गौड़ा भी लपेटे में आ गईं.