पीट-पीटकर हिंदू लड़की के निकाल दिए प्राण! नहीं अपनाया इस्लाम तो उज्बेकिस्तान में बना दी Kerala Story 2.0

Religion Conversion | Kerala story 2.0: केरल से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, केरल की एक होनहार लड़की, जो अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए विदेश गई थी, उसको उज़्बेकिस्तान में बुरी तरह कत्ल कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज़्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा, 22 वर्षीय सावरिया वसंत की उसके ही एक क्लासमेट ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. हैरान कर देने वाली बात ये है कि उज़्बेक जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि आरोपी मृतका पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा था. इतना ही नहीं शव को केरल वापस लाए जाने के बाद, स्थानीय पुलिस ने उसके माता-पिता की शिकायत पर हत्या का ‘ज़ीरो FIR’ दर्ज किया और जांच में जुट गई.

ऐसे कर डाली हत्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुखद घटना उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर से सामने आई है, जहाँ केरल और देश के बाकी हिस्सों से कई छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं. केरल के अलाप्पुझा ज़िले के हरिपाद की रहने वाली सावरिया वसंत (22) और मलप्पुरम ज़िले के सद्रुल अनाम (22) बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्लासमेट थे. 23 जुलाई को कॉलेज कैंपस में दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर, आरोपी सद्रुल अनाम ने सावरिया पर जानलेवा हमला किया और भारी लैपटॉप से ​​उसके सिर पर कई बार वार किए.

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इस्लाम अपनाने का दबाव

उज़्बेक पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि कई छात्र गवाहों ने बताया कि उन्होंने घटना से पहले संदिग्ध सद्रुल को पीड़िता को परेशान करते और धर्म बदलने के लिए दबाव डालते देखा था. मृतका के शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान साफ ​​बताते हैं कि उसे बेरहमी से पीटा गया था. घटना की खबर मिलने पर, उसके परेशान माता-पिता तुरंत उज़्बेकिस्तान गए और ज़रूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपनी बेटी का शव अपने गृहनगर हरिपाद वापस लाए.

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