Rajkumar Kidnapping Case: कैसे चंदन तस्कर ने कन्नड़ सुपरस्टार का किया अपहरण? रिहाई के लिए क्या थी वीरप्पन की सरकार से मांगें

Actor Rajkumar Abduction Case: 30 जुलाई 2000 की रात तमिलनाडु के गजानूर स्थित अपने फार्महाउस में कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज एक्टर डॉ. रामकुमार परिवार के साथ मौजूद थे. तभी हथियारबंद वीरप्पन और उसके साथी वहां पहुंचे. उन्होंने राजकुमार के साथ उनके दामाद एस.ए. गोविंदराजू, रिश्तेदार नागेश और सहायक निर्देशक नागप्पा को भी अगवा कर लिया. इस घटना ने कर्नाटक में हड़कंप मचा दिया.

वीरप्पन चंदन की तस्करी, हाथियों के शिकार और कई हत्याओं के मामलों में वाटेंड था. राजकुमार को अगवा करने के बाद वीरप्पन ने उनकी पत्नी पार्वतम्मा के हाथ मुख्यमंत्री के नाम एक ऑडियो कैसेट भी भेजा, जिसमें उसने अपनी मांगें रखी थीं.

रिहाई के लिए वीरप्पन की क्या मांगें थीं?

किडनैपिंग के बाद, कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने इस मुश्किल को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू की. दोनों सरकारों ने पत्रकार आर.आर. गोपाल को मीडिएटर बनाया. वह कई बार जंगल में वीरप्पन से मिले और सरकारों तक उनके मैसेज पहुंचाए.

वीरप्पन की मांगों में TADA एक्ट के तहत कैद कुछ लोगों की रिहाई शामिल थी. हालांकि, इन कैदियों को राहत देने की कोशिशों में कानूनी अड़चनें आईं. सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की रिहाई से जुड़े कुछ प्रोसेस पर रोक लगा दी. इस बीच, राजकुमार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं, और कर्नाटक में उनके फैंस में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी.

राजकुमार 108 दिनों के बाद कैसे लौटे?

होस्टेड लोगों में से, नागप्पा 28 सितंबर, 2000 को भागने में कामयाब रहा, जबकि राजकुमार के दामाद, गोविंदराजू को अक्टूबर में रिहा कर दिया गया. हालांकि, राजकुमार और नागेश की रिहाई के लिए बातचीत जारी रही. राजकुमार और नागेश आखिरकार 15 नवंबर, 2000 को रिहा हुए. राजकुमार की सही-सलामत वापसी से उनके परिवार और फैंस ने राहत की सांस ली.

क्या फिरौती दी गई थी?

इस मामले में फिरौती देना लंबे समय से विवाद का विषय रहा है. बाद में, कुछ रिपोर्ट्स और दावों से पता चला कि बड़ी रकम दी गई थी, लेकिन पेमेंट की रकम और डिटेल्स कन्फर्म नहीं हुईं. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि उनकी रिहाई के लिए कोई खास रकम दी गई थी.