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Gujarat Crime: राजकोट में दिव्यांग टीचर की हैवानियत, स्कूल में 5 छात्राओं का किया रेप, गलत तरीके से करता था यौन शोषण

Rajkot Crime: राजकोट में एक शिक्षक ने पांच स्कूल छात्रों का रेप किया. बताया जा रहा है कि टीचर शारीरिक रूप से दिव्यांग है और रिटायरमेंट के करीब है. वह स्कूल परिसर के अंदर छात्राओं के साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था.

By: Hasnain Alam | Published: June 12, 2026 9:01:54 AM IST

राजकोट में शिक्षक ने किया छात्राओं से रेप
राजकोट में शिक्षक ने किया छात्राओं से रेप


Gujarat Crime News: गुजरात के राजकोट से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरा मामला जिले के उपलेटा का है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने छात्राओं का हवस का शिकार बनाया. जानकारी के मुताबिक शिक्षक ने कुल पांच नाबालिग छात्राओं से रेप किया. बच्चियों की उम्र महज छह से सात साल के बीच बताई जा रही है. इस वारदात के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शिक्षक की पहचान देवानंद बेरा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाटनवाव का ही निवासी है.

बताया जा रहा है कि टीचर शारीरिक रूप से दिव्यांग है और रिटायरमेंट के करीब है. वह स्कूल परिसर के अंदर छात्राओं के साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था और उनका यौन शोषण करता था. यह मामला तब सामने आया जब एक छात्रा ने अपने माता-पिता को कथित बैड टच के बारे में बताया. इसके बाद माता-पिता ने दूसरी छात्राओं से बात की और पता चला कि चार और लड़कियों के साथ भी कथित तौर पर ऐसा ही शोषण हुआ था. 

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इस मामले की जानकारी होते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया. एसपी के मार्गदर्शन में पाटनवाव पुलिस स्टेशन की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया.

पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले की गंभीरता और पीड़िताओं की कम उम्र को देखते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कड़े कानून पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्राओं का मेडिकल कराया जाएगा. इस घटना के संबंध में बच्चियों के घरवालों से भी बात की गई है. साथ ही इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है.

सख्त सजा देने की हो रही मांग

इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके. फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

Tags: crime newsGujarat newshome-hero-pos-6Rajkot News
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