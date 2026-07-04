माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज

Rajkot Murder Case: राजकोट के एक गांव में 26 वर्षीय युवक की मौत को परिवार ने आत्महत्या बताया था. शुरुआती तौर पर मामला भी इसी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच का रुख बदला और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतक के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

आत्महत्या समझी जा रही थी मौत

गुजरात के राजकोट जिले में सामने आया यह मामला शुरुआत में आत्महत्या का लग रहा था. गोंडल तालुका के गुंडाला गांव निवासी 26 वर्षीय राम भरवाड की 30 जून को अपने घर में मौत हो गई थी. परिजनों की ओर से इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पुलिस को मामले की जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य मिले जिन्होंने संदेह पैदा कर दिया. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदल दी पूरी कहानी

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि गला घोंटने के कारण हुई थी. रिपोर्ट में मिले निष्कर्ष परिवार की ओर से बताए गए घटनाक्रम से मेल नहीं खाते थे. इसी आधार पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और मृतक के माता-पिता से दोबारा पूछताछ की.

शराब पीने की आदत को लेकर हुआ था विवाद

जांच में सामने आया कि मृतक राम भरवाड की शराब पीने की आदत को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था. पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर राम और उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक रूप ले बैठा.

पहले तेजाब पिलाया, फिर गला घोंटकर मार डाला

पुलिस जांच के अनुसार झगड़े के दौरान माता-पिता ने कथित रूप से राम को तेजाब पिलाया. इसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी.

पूछताछ में कबूल किया अपराध

राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके बयान में कई विरोधाभास मिले. पुलिस के अनुसार लगातार पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतक राम भरवाड की पत्नी ने अपने ससुर और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), धारा 124 (खतरनाक पदार्थ से गंभीर नुकसान पहुंचाना) और धारा 54 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध) के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस जुटी मामले की आगे की जांच में

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के दौरान और कौन-कौन परिस्थितियां मौजूद थीं तथा क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका रही है. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जिस घटना को शुरू में एक सामान्य आत्महत्या माना जा रहा था, वह हत्या में बदलने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोग भी इस बात से हैरान हैं कि एक पारिवारिक विवाद इतना गंभीर रूप ले सकता है कि माता-पिता पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप लग जाए.