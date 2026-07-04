Home > क्राइम > माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज

माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज

Rajkot Murder Case: गुजरात के राजकोट जिले में 26 वर्षीय युवक की मौत को पहले आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया. जांच में सामने आया कि युवक की मौत गला घोंटने से हुई थी. पुलिस के मुताबिक शराब पीने की आदत को लेकर हुए विवाद के बाद माता-पिता ने पहले बेटे को तेजाब पिलाया और फिर उसकी हत्या कर दी.

By: Ranjana Sharma | Published: July 4, 2026 10:49:23 AM IST

माता-पिता पर बेटे की हत्या का आरोप
माता-पिता पर बेटे की हत्या का आरोप


Rajkot Murder Case: राजकोट के एक गांव में 26 वर्षीय युवक की मौत को परिवार ने आत्महत्या बताया था. शुरुआती तौर पर मामला भी इसी दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने जांच का रुख बदला और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर मृतक के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया. अब यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

आत्महत्या समझी जा रही थी मौत

गुजरात के राजकोट जिले में सामने आया यह मामला शुरुआत में आत्महत्या का लग रहा था. गोंडल तालुका के गुंडाला गांव निवासी 26 वर्षीय राम भरवाड की 30 जून को अपने घर में मौत हो गई थी. परिजनों की ओर से इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन पुलिस को मामले की जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य मिले जिन्होंने संदेह पैदा कर दिया. इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया.

You Might Be Interested In

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदल दी पूरी कहानी

पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि गला घोंटने के कारण हुई थी. रिपोर्ट में मिले निष्कर्ष परिवार की ओर से बताए गए घटनाक्रम से मेल नहीं खाते थे. इसी आधार पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और मृतक के माता-पिता से दोबारा पूछताछ की.

शराब पीने की आदत को लेकर हुआ था विवाद

जांच में सामने आया कि मृतक राम भरवाड की शराब पीने की आदत को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था. पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर राम और उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक रूप ले बैठा.

पहले तेजाब पिलाया, फिर गला घोंटकर मार डाला

पुलिस जांच के अनुसार झगड़े के दौरान माता-पिता ने कथित रूप से राम को तेजाब पिलाया. इसके बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई ताकि किसी को शक न हो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी.

पूछताछ में कबूल किया अपराध

राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके बयान में कई विरोधाभास मिले. पुलिस के अनुसार लगातार पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मृतक राम भरवाड की पत्नी ने अपने ससुर और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), धारा 124 (खतरनाक पदार्थ से गंभीर नुकसान पहुंचाना) और धारा 54 (सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध) के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस जुटी मामले की आगे की जांच में

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के दौरान और कौन-कौन परिस्थितियां मौजूद थीं तथा क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका रही है. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जिस घटना को शुरू में एक सामान्य आत्महत्या माना जा रहा था, वह हत्या में बदलने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोग भी इस बात से हैरान हैं कि एक पारिवारिक विवाद इतना गंभीर रूप ले सकता है कि माता-पिता पर ही अपने बेटे की हत्या का आरोप लग जाए.

Tags: rajkot murder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज
माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज
माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज
माता-पिता ने पहले बेटे को पिलाया तेजाब, फिर घोंटा गला! आत्महत्या समझी जा रही मौत का ऐसे खुला राज