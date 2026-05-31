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हां मेरा उससे रिश्ता… प्रेमी के साथ पत्नी की प्राइवेट चैट पढ़ आग बबूला हुआ पति; हथौड़े से मार बेरहमी से ली जान

Rajkot Wife Murder: राजकोट में शनिवार को हुई हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी पति को जूनागढ़ के वंथली स्थित एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि क्या है पूरा मामला.

By: Shristi S | Published: May 31, 2026 4:21:48 PM IST

राजकोट में पति ने पत्नी को हथौड़े से मार ली जान
राजकोट में पति ने पत्नी को हथौड़े से मार ली जान


Rajkot Murder Case: गुजरात के राजकोट में शनिवार को हुई हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी पति को जूनागढ़ के वंथली स्थित एक टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया है. रैया टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे स्थित ‘शिवालिक बिल्डिंग’ के अंदर, पति अल्ताफ ललानी ने अपनी पत्नी शिल्पा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी.

यह घटना पिछले 15 दिनों से पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का ही नतीजा थी. शनिवार को पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि हत्या के पीछे का मकसद पत्नी के कथित अवैध संबंध को लेकर हुआ झगड़ा था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि क्या है पूरा मामला.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 13 मई की दोपहर को आरोपी अल्ताफ घर लौटा और अपनी पत्नी शिल्पा का सामना करते हुए उससे ‘जीतू’ नाम के एक व्यक्ति के साथ उसके संबंधों की सच्चाई के बारे में पूछा. शिल्पा ने स्वीकार किया कि हां, मेरा उसके साथ संबंध है. इस कबूलनामे ने पति-पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत कर दी. इसके बाद, उनके बीच अक्सर विवाद होने लगे, और पिछले 15 दिनों से पति-पत्नी घर पर लगातार झगड़ रहे थे.

 इसी तनाव के बीच, कल सुबह जीतू की पत्नी अल्ताफ की दुकान पर आ गई, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. इस कहा-सुनी के दौरान, जीतू की पत्नी ने सबूत के तौर पर चैट लॉग दिखाए और कहा कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मेरे पति को मैसेज भेज रही है. इस बात से गुस्सा होकर, अल्ताफ अपनी दुकान से एक हथौड़ा ले आया और घर लौट गया. इसके बाद, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. 

पुलिस ने आरोपी पति को कैसे दबोचा?

राजकोट ACP (क्राइम) भरत बसिया ने बताया कि शनिवार को राजकोट शहर के यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रैया टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे स्थित शिवालिक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर 40 वर्षीय विवाहित महिला की हत्या का एक मामला सामने आया. इस घटना में, आरोपी अल्ताफ ललानी ने हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कीं और जांच शुरू की; आखिरकार, क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने में सफल रही.

पुलिस ने आरोपी अल्ताफ को जूनागढ़ के वंथली के पास एक टोल बूथ से गिरफ्तार किया और उसे यूनिवर्सिटी पुलिस के हवाले कर दिया. गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने आरोपी को आगे की जांच के लिए अदालत में पेश किया. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इस घटना से पहले भी आरोपी के खिलाफ दो मामले पहले से ही दर्ज थे. इसके अलावा, शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंध के कारण ही हत्या की थी.

Tags: crimegujaratmurder case
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