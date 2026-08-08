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25 साल के लड़के पर फिदा हुई 4 बच्चों की मां, आए दिन बनाने लगी… तंग आकर सनकी आशिक ने रची ऐसी खौफनाक चाल!

गुजरात के राजकोट से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के लगातार दबाव से परेशान होकर एक 25 साल के युवक ने अपनी ही 45 साल की प्रेमिका को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और पूरी वारदात को एक सुसाइड या रेल हादसे का एंगल देने की कोशिश की .

By: Kajal Jain | Published: August 8, 2026 1:33:08 PM IST

25 साल के लड़के पर फिदा हुई 4 बच्चों की मां, आए दिन बनाने लगी... तंग आकर सनकी आशिक ने रची ऐसी खौफनाक चाल!
25 साल के लड़के पर फिदा हुई 4 बच्चों की मां, आए दिन बनाने लगी... तंग आकर सनकी आशिक ने रची ऐसी खौफनाक चाल!


गुजरात के राजकोट से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 25 साल के युवक ने अपनी 45 साल की महिला प्रेमिका को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह उससे शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी. आरोपी ने इस कत्ल को एक रेल दुर्घटना या आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन, कहते हैं न कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस की बारीक नजरों से शातिर से शातिर अपराधी भी नहीं बच पाता. इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे 2 साल के प्रेम संबंध का अंत एक खौफनाक मर्डर पर जाकर हुआ. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी और कैसे पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया.

क्या था पूरा मामला?

यह सनसनीखेज मामला गुजरात के गोंडल का है. 4 अगस्त को रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था. शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि यह कोई सामान्य रेल हादसा है. लेकिन जब डॉक्टरों ने शव का मुआयना किया और शरीर पर लगे चोट के निशान देखे, तो उनका शक गहरा गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की सलाह पर जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, तो पता चला कि मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या का है. पुलिस ने जब गोंडल रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो एक अहम सुराग हाथ लगा. फुटेज में 3 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे वह महिला एक युवक के साथ रेलवे ट्रैक की तरफ जाते हुए दिखाई दी. इसके बाद पुलिस ने मृतका की पहचान 44 वर्षीय मंजू बीनू बारैया के रूप में की और उसकी बेटी से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी प्रकाश किशोर सोलंकी तक पहुंच गई.

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शादी का दबाव बना मौत की वजह

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश सोलंकी को हिरासत में ले लिया. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी मृतका मंजू के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप चल रहा था. मंजू उम्र में प्रकाश से करीब 20 साल बड़ी थीं और अपने पति से पिछले ढाई-तीन साल से अलग रह रही थीं (उनके चार बच्चे भी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या वे अलग रहते हैं). मंजू लगातार प्रकाश पर शादी करने का दबाव बना रही थीं. लेकिन प्रकाश के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. परिवार इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि उनका बेटा उम्र में इतनी बड़ी और शादीशुदा महिला को अपनी पत्नी बनाए. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. शादी की जिद से तंग आकर प्रकाश ने मंजू को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बना लिया.

हादसे की शक्ल देने के लिए रची साजिश

आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना की रात यानी 3 अगस्त को वह मंजू से मिला था और शादी की जिद को लेकर उनके बीच फिर से तीखी बहस हुई थी. बात को शांत करने के बहाने वह उसे गोंडल रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर ले गया. जब जूनागढ़ से राजकोट की तरफ एक ट्रेन आ रही थी, तो मौका पाकर उसने मंजू को चलती ट्रेन के आगे जोरदार धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इसके बाद वह चुपचाप वहां से फरार हो गया ताकि सबको लगे कि यह कोई ट्रेन हादसा या सुसाइड है.

फिलहाल, रेलवे पुलिस (GRP) ने आरोपी प्रकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि उस रात को घटना के वक्त ट्रैक से कौन सी ट्रेन वहां से गुजरी थी और उसके किस डिब्बे से महिला की टक्कर हुई थी. इस सनसनीखेज खुलासे ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस साक्ष्य जुटाने का काम भी तेजी से कर रही है.

ये भी पढ़ें:- शादीशुदा प्रेमिका से मिलने चुपके से ससुराल में घुसा, फिर रंगे हाथों पकड़ाया; घर के अंदर ही किया ऐसा कांड… वीडियो देख कांप जाएगी रूह!

Tags: crime newsExtra-Marital AffairGujarat Crime Newslove affair murder
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