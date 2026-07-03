Home > क्राइम > इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर युवक को जाल में फंसाया, शादी भी की; जब खुली सच्चाई तो रेलवे ट्रैक पर लिख दिया खौफनाक अंत!

इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर युवक को जाल में फंसाया, शादी भी की; जब खुली सच्चाई तो रेलवे ट्रैक पर लिख दिया खौफनाक अंत!

चंदन ने इंस्टाग्राम पर निशा के नाम से आईडी बनाई थी और इसी के जरिए उसने पीयूष को प्यार के जाल में फंसाया. दोनों ने शादी कर ली और चंदन निशा बनकर महिला के वेश में रहने लगा. जब निशा उर्फ चंदन की सच्चाई खुली तो पीयूष ने बेरहमी से जान ले ली और 4 दिन तक अंजान बनकर फरार रहा.

By: Kajal Jain | Published: July 3, 2026 2:31:27 PM IST

इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर युवक को जाल में फंसाया, शादी भी की; जब खुली सच्चाई तो रेलवे ट्रैक पर लिख दिया खौफनाक अंत!
इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर युवक को जाल में फंसाया, शादी भी की; जब खुली सच्चाई तो रेलवे ट्रैक पर लिख दिया खौफनाक अंत!


गुजरात के राजकोट में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है जहां इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर युवक से दोस्ती की, प्यार के जाल में फंसाया और शादी करके महिला के कपड़ों में उसके साथ रहने लगा. जब युवक को पता चला कि असल में उसकी पत्नी एक समलैंगिक युवक है तो दोनों के बीच आपसी विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया. गुस्साए पति ने पत्नी के भेस में छिपे बैठे युवक को रेलवे ट्रैक पर बुलाया और बेरहमी से हत्या कर दी. एक तरफ पुलिस ने राज्य के एक और बड़े हत्याकांड का खुलासा किया है तो वहीं युवक ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कानून के समक्ष अपनी आपबीती के बड़े खुलासे किए हैं.

सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की मुलाकात

पुलिस की पूछताछ में हत्या के आरोपी 20 वर्षीय पीयूष ने खुलासा किया उसकी मुलाकात चंदन से इंस्टाग्राम पर निशा और फेसबुक पर पूनम नाम की आईडी के जरिए हुई थी. जहां दोनों की दोस्ती हुई. चंदन ने लड़की बनकर पीयूष का भरोसा जीता और जल्दी रिश्ता प्यार में बदल गया.  दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं लेकिन धार्मिक मान्यता का हवाला देकर चंदन ने पीयूष के साथ संबंध बनाने से मना कर दिया. पीयूष ने साफ दिल समझकर निशा के भेष में छिपे चंदन से शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे.

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शेविंग करने देखा तो उड़े होश

पुलिस दिए बयान में पीयूष ने बताया कि दोनों ने काफी लंबा वक्त एक साथ गुजारा, लेकिन एक दिन चंदन को शेविंग करते देख लिया था जिसके बाद चंदन के समलैंगिक होने का पर्दाफाश हो गया. पीयूष को पता चला कि चंदन को पुरुषों में ज्यादा रुचि थी जिसके चलते उसने पूरा खेल खेला. बस, इसी वक्त से दोनों के बीच मतभेद रहने लगा. दोनों के बीच आए दिन झगड़ा और विवाद होता. पीयूष ने बताया कि हैदराबाद से यूपी, राजस्थान और गुजरात…जहां-जहां वो नौकरी करने जाता वहां-वहां चंदन पहुंच जाता था.

रेलवे ट्रैक के पास बेरहमी से कर डाली हत्या

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 जून को एक बार फिर फैक्ट्री में काम के दौरान चंदन पीयूष से मिलने आया और दोनों के बीच झगड़ा होने लगे. जिसके बाद पीयूष चंदन को बहला-फुसलाकर रेलवे ट्रैक पर ले गया और वहां पत्थर से कुचलकर चंदन की हत्या कर दी. चंदन के शरीर और सिर पर गहरी चोटों के निशान मिले. पीयूष अंजान बनकर घटनास्थल से सीधा फैक्ट्री पहुंचा और मामला ठंडे बस्ते में चला गया.

लाश मिलने पर हुआ खुलासा

हत्या ते 4 दिन बाद, 25 जून को जब रेलवे फाटक के पास महिला के कपड़ों में एक सड़ी-गली लाश मिलने की सूचना मिली तो मामला आकस्मिक मौत का लगा. लेकिन पोस्टमार्टम ने सारे राज़ खोल दिए. महिला के भेष में चंदन के शव, सिर और शरीर पर गहरी चोटों के निशान मिले. पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए. स्थानीय पुलिस ने ह्यूमल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली. उत्तर प्रदेश में छिपे बैठे 20 साल के पीयूष कुमार खरवार के घर पुलिस ने दस्तक दी. 

पीयूष ने कबूला जुर्म

पुलिस की पूछताछ के बाद पीयूष ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूला और सोशल मीडिया से शुरू हुई पूरी दांस्ता सुनाई. फिलहाल, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS)की धारा 103 (1) के तहत 20 वर्षीय पीयूष कुमार खरवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है.

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Tags: crime newsGujarat Crime Newsmurder case
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