Home > क्राइम > खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…

खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…

Pali Child Murder Case: राजस्थान के पाली जिले से एक हैरान कर दने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने तांत्रिक के कहने पर 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: May 16, 2026 9:59:12 AM IST

तांत्रिक के कहने पर युवक ने बच्चे की दे दी बलि
तांत्रिक के कहने पर युवक ने बच्चे की दे दी बलि


Pali Child Murder Case: राजस्थान के पाली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसके बारे में सुनकर आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा. दरअसल, पूरा मामला यह है कि शादी न हो पाने से परेशान एक युवक ने तांत्रिक की सलाह पर 11 साल के एक बच्चे की बलि दे दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी.

शव के पास से एक टूटा हुई मिट्टी का घड़ा और तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ी कई चीजें पड़ी मिली हैं. इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

शिवपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्चा दोपहर में एक स्थानीय मदरसे में पढ़ने के बाद लौट रहा था. रास्ते में उसी गांव का एक युवक बच्चे को बहला-फुसलाकर पास के जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया. वहां पहुंचकर उसने बच्चे के हाथ-पैर बांध दिए. बच्चा चीख न पाए, इसके लिए उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया; फिर उसने तांत्रिक अनुष्ठान किए और एक धारदार हथियार से बच्चे का गला बेरहमी से काट दिया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद वह वापस गांव चला गया.

यह भी पढ़ें – Saas Bahu: बहू को छोटे कपड़ों में देखना नहीं हुआ बर्दाश्त! सास-ससुर ने सल्फास खाकर दे दी जान; यहां जानें पूरा मामला

आरोपी ने ही परिवार को दी हत्या की सूचना

इसके बाद आरोपी ने जो किया, उसे सुनने के बाद आप और हैरान रह जाएंगे. आरोपी ने हत्या के तुरंत बाद बच्चे के घर जाकर उसके दादा को बताया कि किसी ने उसके पोते की हत्या कर दी है और उसका शव तालाब के पास पड़ा है. यह सुनने के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में जंगल की ओर भागे. जब मौके पर पहुंचे तो नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. जब पुलिस को इस पूरी घटना का सूचना दी गई तो आरोपी वहां से फरार हो गया. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उनके ही गांव के एक युवक ने उन्हें यह खबर दी थी. जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो वह अपने घर से नदारद मिला. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है.

यह भी पढ़ें – Husband Wife Crime: जालिम पत्नी के जुल्म से आ गया था तंग, इंजीनियर ने बनाई वीडियो और दे दी खुद की जान

आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस की कड़ी पूछताछ के  सामने आरोपी टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया. अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि उसी ने बच्चे की हत्या की थी. जब पुलिस ने आरोपी से बच्चे की हत्या के पीछे का मकसद पूछा तो उसका जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. आरोपी ने बताया कि काफी समय से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. शादी न होने से परेशान आरोपी ने तांत्रिक और भोपा के पास जाना शुरू कर दिया. इसकी दौरान एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह किसी इंसान की बलि देगा तो उसकी शादी हो जाएगी. इसके बाद से ही वह इस विचार के प्रति जुनूनी हो गया और बलि देने के लिए एक सही शिकार की तलाश करने लगा. इसके बाद उसने बच्चे का अपहरण किया और उसकी बलि दे दी.

Tags: crime newshome-hero-pos-10rajasthan news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026
खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…
खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…
खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…
खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…