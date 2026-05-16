खूबसूरत दुल्हन की चाहत में युवक ने कर दिया ‘कांड’ शादी से पहले एक लड़के को पकड़ा और जंगल में…

Pali Child Murder Case: राजस्थान के पाली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसके बारे में सुनकर आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा. दरअसल, पूरा मामला यह है कि शादी न हो पाने से परेशान एक युवक ने तांत्रिक की सलाह पर 11 साल के एक बच्चे की बलि दे दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी.

शव के पास से एक टूटा हुई मिट्टी का घड़ा और तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ी कई चीजें पड़ी मिली हैं. इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया है.

क्या है पूरा मामला?

शिवपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्चा दोपहर में एक स्थानीय मदरसे में पढ़ने के बाद लौट रहा था. रास्ते में उसी गांव का एक युवक बच्चे को बहला-फुसलाकर पास के जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया. वहां पहुंचकर उसने बच्चे के हाथ-पैर बांध दिए. बच्चा चीख न पाए, इसके लिए उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया; फिर उसने तांत्रिक अनुष्ठान किए और एक धारदार हथियार से बच्चे का गला बेरहमी से काट दिया. इस वारदात को अंजाम देने के बाद वह वापस गांव चला गया.

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आरोपी ने ही परिवार को दी हत्या की सूचना

इसके बाद आरोपी ने जो किया, उसे सुनने के बाद आप और हैरान रह जाएंगे. आरोपी ने हत्या के तुरंत बाद बच्चे के घर जाकर उसके दादा को बताया कि किसी ने उसके पोते की हत्या कर दी है और उसका शव तालाब के पास पड़ा है. यह सुनने के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में जंगल की ओर भागे. जब मौके पर पहुंचे तो नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. जब पुलिस को इस पूरी घटना का सूचना दी गई तो आरोपी वहां से फरार हो गया. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उनके ही गांव के एक युवक ने उन्हें यह खबर दी थी. जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो वह अपने घर से नदारद मिला. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है.

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आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने आरोपी टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया. अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि उसी ने बच्चे की हत्या की थी. जब पुलिस ने आरोपी से बच्चे की हत्या के पीछे का मकसद पूछा तो उसका जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए. आरोपी ने बताया कि काफी समय से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी. शादी न होने से परेशान आरोपी ने तांत्रिक और भोपा के पास जाना शुरू कर दिया. इसकी दौरान एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वह किसी इंसान की बलि देगा तो उसकी शादी हो जाएगी. इसके बाद से ही वह इस विचार के प्रति जुनूनी हो गया और बलि देने के लिए एक सही शिकार की तलाश करने लगा. इसके बाद उसने बच्चे का अपहरण किया और उसकी बलि दे दी.