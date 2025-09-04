Home > क्राइम > Crime News: इश्क की चढ़ी ऐसी लगन, 100 मन मिट्टी में दफन हो गया युवक; मामला जान ठनका पुलिस का माथा

Crime News: इश्क की चढ़ी ऐसी लगन, 100 मन मिट्टी में दफन हो गया युवक; मामला जान ठनका पुलिस का माथा

Rajasthan Crime News: राजस्थान के नागौर जिले में प्रेम प्रसंग की वजह से एक युवक की हत्या हो गई। फिर उसके शव को मिट्टी में दफन कर दिया गया।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 4, 2025 13:53:09 IST

Rajasthan News: राजस्थान के नागौर जिले (Rajasthan Crime News) से दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां एक युवक की हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया गया। बताया जा रहा है कि इस युवक का गांव के ही एक व्यक्ति की पत्नी से अवैध प्रेम संबंध (illicit love affair) चल रहा था। इसकी भनक उसके पति को लग गई। इससे नाराज पति ने पत्नी के प्रेमी का अपहरण कर उसे अपनी खदान में ले जाकर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में अपनी ही खदान में जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना दिया।

6 दिन बाद घटना का हुआ पर्दाफाश (incident was exposed after 6 days)

आपको जानकारी के लिए बता दें कि छह दिन बाद इस घटना का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। भावंडा थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग में हत्या किए गए युवक का नाम मुकेश गालवा था। उसका गांव के ही सोहनराम (Sohanram) की पत्नी से कुछ समय से अवैध प्रेम संबंध चल रहा था। लेकिन सोहनराम को मुकेश पर शक हो गया था। इसी बीच 27 अगस्त को मुकेश अचानक लापता हो गया। उसके बड़े भाई महेंद्र जाट ने पुलिस में इसकी सूचना दी। महेंद्र ने बताया कि उसका छोटा भाई 27 अगस्त की रात करीब 9 बजे गणपति स्थापना कार्यक्रम में जाने की बात कहकर निकला था। लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा।

मामले की जांच में हुआ खुलासा (Investigation into the matter revealed)

महेंद्र ने अपनी रिपोर्ट में शक जताया कि उसी गांव के सोहनराम और उसके परिवार वालों ने उसके भाई की हत्या की है। इस पर पुलिस ने मामले की जांच की। शक के आधार पर पुलिस ने सोहनराम को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे सोहनराम टूट गया और उसने मुकेश की हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि मुकेश के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। इसीलिए उसने उसकी हत्या की। बुधवार को पुलिस ने सोहनराम की सूचना के आधार पर सोहनराम की खदान में दबा मुकेश का शव बरामद किया। 

