सिर अलग और धड़ के टुकड़े-टुकड़े कर फेंका कूड़े में, भाभी ने चाय पर बुलाकर की पड़ोसन बुजुर्ग महिला की हत्या; जानें पूरा मामला

Rajasthan Crime: राजस्थान के टोंक ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी रूह काँप उठेगी. इस एक वारदात ने साबित कर दिया कि इंसानियत अब शायद ही बची हो. दरअसल, मेहंदवास पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले लवादार गांव में, 58 साल की एक महिला ने अपनी 70 साल की पड़ोसन की ऐसे हत्या की जो सच में हैरान कर देने वाली है. वहीँ इस खतरनाक हत्या की वजह सिर्फ़ पड़ोसन के चांदी के गहनों का लालच था. आरोपी महिला ने बुज़ुर्ग पड़ोसन को चाय के बहाने अपने घर बुलाया और फिर कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. पुलिस ने इस उलझे हुए मर्डर केस को सुलझा लिया है और आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया.

कूड़े के ढेर में डाले टुकड़े

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना 12 जून की सुबह करीब 11 बजे हुई है. जब लवादार गांव के लोगों को सड़क किनारे कचरे के ढेर से बदबू आई. उन्होंने देखा कि आवारा कुत्ते वहां पड़े कुछ बोरियों को फाड़ने और उन्हें खाने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर गाँव वालों ने पुलिस को बुलाया. जिसके बाद जो सामने आया उसे देख पुलिस वालों के भी होश उड़ गए.

इसी के चलते लिस ने एक के ऊपर एक रखी चार बोरियां खोलीं. इन बोरियों के अंदर बुज़ुर्ग महिला का कटा-फटा और बिना सिर वाला शव था. सिर्फ यही नहीं बल्कि पहचान छिपाने के लिए धड़ से हाथ और पैर भी काट दिए गए थे. अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मौके से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत FSL और डॉग स्क्वाड टीमों को बुलाया गया. और मामले की जांच शुरू की.

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आखिर क्यों की हत्या

वहीँ इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान लवादार गांव की रहने वाली 70 साल की हरबाई गुर्जर के तौर पर हुई. हरबाई अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थीं और अक्सर भारी चांदी की चूड़ियां और दूसरे गहने पहनती थीं. उनकी पड़ोसन, 58 साल की रसाल देवीभी अकेली रहती थीं. जांच में पता चला कि रसाल देवी पर लगभग ₹25 लाख का भारी कर्ज़ था. उनके पति, जो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते थे, उनका 10 साल पहले निधन हो गया था और वे ₹10 लाख का कर्ज़ छोड़ गए थे. इसके बाद, रसाल ने रिश्तेदारों से ₹15 लाख और उधार लिए ₹5 लाख अपने बड़े बेटे की शादी के लिए, ₹5 लाख एक्सीडेंट के बाद अपने दूसरे बेटे के इलाज के लिए, और ₹5 लाख परिवार की दूसरी ज़रूरतों के लिए. जब ​​उधार देने वाले पैसे वापस करने के लिए लगातार दबाव बनाने लगे, तो रसाल ने हरबाई के गहने लूटने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

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