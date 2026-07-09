Home > क्राइम > तब तक नहीं रुका जब तक निकल नहीं गया दम! मां के साथ बेटे ने किया ऐसा कांड; फटी रह गईं पुलिसवालों की भी आंखें

तब तक नहीं रुका जब तक निकल नहीं गया दम! मां के साथ बेटे ने किया ऐसा कांड; फटी रह गईं पुलिसवालों की भी आंखें

Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, इस मामले के बाद से माँ-बेटे का  शर्मसार होता दिखाई दे रहा है.

By: Heena Khan | Published: July 9, 2026 1:17:10 PM IST

rajasthan crime news
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Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ कस्बे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, इस मामले के बाद से माँ-बेटे का  शर्मसार होता दिखाई दे रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि उपज मंडी के सामने स्थित एक घर में, एक बेटे ने अपनी ही माँ की कई बार चाकू घोंपकर हत्या कर डाली. वहीँ अब कहा जा रहा है कि यह घटना देर रात हुई. हत्या के बाद, आरोपी ने अपनी बहन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य और पुलिस मौके पर पहुँचे. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और जाँच जारी है. 

नशें में मारता रहा चाकू 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला की पहचान स्वर्गीय शिशराम की पत्नी प्रभाती देवी के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक परिवार मूल रूप से गुढ़ा पुलिस थाना क्षेत्र के सिंगनोर गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीँ अभी नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रह रहा था. आरोपी बेटा राजवीर राजस्थान लोक निर्माण विभाग (PWD) में कार्यरत है. शुरुआती जाँच से पता चला है कि उसे शराब की लत है और घटना के समय वो नशे में था.

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झटके में तोड़ा दम

जानकारी के मुताबिक देर रात किसी बात को लेकर माँ और बेटे के बीच अच्छा खासा झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी माँ पर चाकू से बेतहाशा हमला कर दिया. गहरे घाव की वजह से  प्रभाती देवी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीँ बता दें कि इस घटना के बाद, आरोपी ने अपनी बहन को हत्या की जानकारी दी. खबर मिलने पर मृतक महिला के दामाद शिवकुमार परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मौके पर पहुँचे और महिला को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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Tags: crime newsrajasthan news
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