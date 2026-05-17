प्रेमी के लिए पति और 3 बच्चों को छोड़ा, अब महिला बोली- न घर बचा, न सहारा

Rajasthan Crime News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक भावनात्मक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां मध्यप्रदेश की रहने वाली एक महिला ने हरियाणा निवासी एक शिक्षक पर धोखे और शोषण के आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि उसने प्रेम संबंधों पर भरोसा करते हुए अपना परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन अब उसे बेसहारा छोड़ दिया गया है.

महिला पिछले कई दिनों से न्याय की मांग को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रही है. उसका आरोप है कि चार साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रखने के बाद शिक्षक ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया.

मध्यप्रदेश में हुई थी मुलाकात

महिला के अनुसार, साल 2022 में आरोपी शिक्षक की पोस्टिंग मध्यप्रदेश के डिंडौली जिले में थी. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं. महिला का दावा है कि शिक्षक ने उससे शादी का वादा किया था, जिसके बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने तीन बच्चों को छोड़कर शिक्षक के साथ रहने लगी. महिला ने बताया कि वह करीब एक साल तक मध्यप्रदेश में शिक्षक के साथ रही और बाद में वह उसे राजस्थान के झुंझुनूं ले आया.

झुंझुनूं में साथ रहे, फिर हुआ विवाद

महिला का कहना है कि झुंझुनूं के चूरू रोड स्थित एक किराए के मकान में दोनों करीब तीन साल तक साथ रहे. इस दौरान उसने कई बार शादी की बात उठाई, लेकिन शिक्षक लगातार टालता रहा. आरोप है कि बाद में शिक्षक उसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ ले गया, जहां दोनों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप का इकरारनामा तैयार कराया गया. महिला का दावा है कि उसे भरोसे में लेकर यह कदम उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद शादी नहीं की गई.

अब शक्ति सदन में रह रही महिला

महिला ने आरोप लगाया कि हाल ही में शिक्षक ने उसे किराए के मकान से निकलवा दिया. फिलहाल वह झुंझुनूं के शक्ति सदन में रह रही है. महिला का कहना है कि अब उसके पास न रहने की जगह है और न ही वापस लौटने का कोई रास्ता. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक उसके जरूरी दस्तावेज और पुराना मोबाइल फोन अपने साथ ले गया, जिसमें दोनों के रिश्ते से जुड़े कई सबूत मौजूद थे.

पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल

महिला का कहना है कि वह पिछले 10–15 दिनों से कोतवाली और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली. उनका आरोप है कि पुलिस उसे कभी मध्यप्रदेश तो कभी हरियाणा जाकर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दे रही है.

आरोपी शिक्षक पर क्या जानकारी सामने आई?

जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है. वह पहले मध्यप्रदेश में कार्यरत था और फिलहाल झुंझुनूं में नौकरी कर रहा है. बताया जा रहा है कि वह तलाकशुदा है. यह मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है और महिला न्याय की उम्मीद में प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रही है.