क्राइम > Rajasthan News: खूबसूरत पत्नी के साथ रात को खेत पर गया था पति, ऐसा क्या हुआ? चंद मिनटों में बन गया लाश

Rajasthan sensational murder: राजस्थान में पिछले एक सप्ताह के अंदर पत्नी द्वारा पति के मर्डर का यह 5वां मामला है, जहां अवैध संबंध के चलते सुहाग ही मिटाया गया।

Published By: Shivani Singh
Published: August 24, 2025 15:29:00 IST

Rajasthan Extra Marital Affair: पिछले एक पखवाड़े के दौरान महिलाओं द्वारा अपने पतियों की हत्या करने की वारदात ने राजस्थान को अचानक चर्चा में ला दिया है। ताजा मामला राजस्थान के करौली का है। यहां पर किसान देवी सहाय गुर्जर की हत्या उसकी पत्नी कुसुम ने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर की. इसके बाद सबूत तो मिटाया ही साथ ही शव को भरतपुर के भिड़ावली के सूखे कुएं में छिपा दिया। मामले का खुलासा करके पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 

पूरा मामला 20 अगस्त का है. दरअसल, करौली जिले के बालघाट थाना इलाके के गांव मुडिया के रहने वाले देवी सहाय गुर्जर (60), 20 अगस्त की रात को अचानक लापता हो गए। चिंता होने पर परिवार के सदस्यों में शामिल पत्नी कुसुम (30) ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को शुरूआती जांच में पत्नी कुसुम पर संदेह हुआ। वहीं, कुसुम ने खुद को बेगुनाह दिखाने की पूरी कोशिश की, मगर उसकी बातों में पुलिस को कई विरोधाभास नजर आए। यही से उस पर शक बढ़ता गया। पुलिस ने सख्ती की तो पूरे मामला का खुलासा हो गया। उसने कबूल किया कि प्रेमी के साथ मिलकर उसने ही पति देवी सहाय गुर्जर को मार डाला। 

अवैध संबंध के बीच में आ रहा था 

थाना प्रभारी कमलेश मीणा के मुताबिक, 60 वर्षीय देवी सहाय गुर्जर का 30 साल की कुसुम के साथ अनमेल विवाह हुआ था। वह इस शादी से मन ही मन असंतुष्ट थी। वहीं, जांच के दौरान पुलिस ने उसके फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली. इसमें तीनों की लोकेशन एक ही जगह रात के दौरान पाई गई। आरोपी कुसुम ने बताया कि उसका करौली के जयसिंहपुरा निवासी पिंटू गुर्जर (30) से प्रेम संबंध था। इसका पता देवी सहाय को चला तो उन्होंने विरोध किया। अवैध संबंधों में बाधा बनने पर कुसुम और पिंटू ने देवी सहाय को रास्त से हटाने की योजना बनाई।

पत्नी-प्रेमी ने दे दी मौत

प्लान के तहत कुसुम 20 अगस्त की रात पति देवी सहाय को खेत दिखाने के बहाने ले गई। खेत पर पिंटू अपने भांजे अनिल और एक अन्य साथी के साथ पहले से मौजूद था। तीनों ने मिलकर देवी सहाय मार डाला और शव को भरतपुर जिले के भिड़ावली गांव के जंगल में बने सूखे कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने देवी सहाय गुर्जर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने कुसुम, पिंटू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।

अब तक सबसे ज्यादा चर्चा में था हंसराज मर्डर केस

वहीं, इससे पहले राजस्थान में एक और मामला बहुत चर्चा में आया था. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में हंसराज की पत्नी और प्रेमी जितेंद्र ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके शव को नीले ड्रम में बंद कर दिया। सबूत छिपाने और शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक भी डाला था, लेकिन बदबू की वजह से हत्या का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया।

