‘किसी से कहा तो बर्बाद कर दूंगा’, भतीजी के साथ चाचा करता था अश्लील हरकतें! सरकारी नौकरी की आड़ में हैवानियत!

Rajasthan Crime: चित्तौड़गढ़ ज़िले के रावतभाटा पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है . दरअसल, यहां एक युवती ने अपने ही एक रिश्तेदार पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. लड़की का कहना है कि उसके साथ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और अश्लील हरकतें की जाती थी. इतना ही नहीं पीड़िता का आरोप है कि आरोपी अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाकर उसे लगातार परेशान करता था. इस घटना से इलाके में बवाल मचा हुआ है.

चाचा ने दिखाई हैवानियत

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता रावतभाटा की रहने वाली है. करीब 20-25 दिन पहले, जब घर पर कोई नहीं था, तो आरोपी उसके घर घुस आया. बता दें कि जिस शख्स ने लड़की के साथ हैवानियत की वो कोई और नहीं बल्कि उसका रिश्तेदार (चाचा) है और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में काम करता है. युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, अश्लील हरकतें कीं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला. जब उसने इसका विरोध किया, तो उसने उसे धमकी दी और कहा कि तुम्हे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी.

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सरकारी नौकरी का घमंड

सिर्फ यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे डराने-धमकाने के लिए अपनी सरकारी नौकरी का इस्तेमाल किया. उसने समाज में उसकी बदनामी करने और उसकी शादी न होने देने की धमकी दी. साथ ही, उसने उसे जान से मारने की भी धमकी दी. पीड़िता के अनुसार, आरोपी अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसे फोन करता था, अश्लील बातें करता था और लगातार मानसिक रूप से परेशान करता रहता था.

जिंदगी खत्म करने का लिया फैसला

लगातार धमकियों और मानसिक दबाव से परेशान होकर पीड़िता ने राणा प्रताप सागर बांध में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात होम गार्ड के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया. उस समय डर के कारण उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन अब उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस को मामले की जानकारी दी है. रावतभाटा पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर त्रिभुवन सिंह को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो पाएगी, जिसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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